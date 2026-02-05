La Academia Galega de Gastronomía se ofrece a «corregir la afrenta» del pulpo á feira del Parlamento Europeo

El plato que se sirve en el Parlamento Europeo bajo el nombre de «pulpo á feira».

La interpretación del pulpo á feira en un plato de la cantina del Parlamento Europeo ha movilizado a la Academia Galega de Gastronomía, cuyo presidente, Francisco García-Bobadilla Prósper, se ha ofrecido a «corregir la afrenta» en una carta enviada al eurodiputado del PPdeG, Adrián Vázquez, a quien le hace llegar su «incondicional apoyo» después de que, en una publicación cargada de humor, destapase el Polbogate en sus redes sociales.

Explican desde la institución que uno de sus cometidos es divulgar la excelencia de la gastronomía gallega, promoviendo su estima y su expansión cuidando «la pureza de sus tradiciones», por lo que el Galician-style pulpo —las anillas de calamar, aderezadas con pimentón y acompañadas de patatas con cebolla y brócoli— interpela directamente a la Academia Galega de Gastronomía «en lo que atañe a sus principios fundacionales y a la naturaleza de su razón de ser».

Creen que lo que ha ocurrido esta vez en la cantina del Parlamento Europeo no es un hecho aislado y que, «sin ánimo de polarizar», ya se ha repetido en otras ocasiones a la hora de interpretar la elaboración de alguno de los platos gallegos «y de respetar el origen de nuestros productos autóctonos, desvirtuando sus raíces y valores». Por eso, desde la academia se ponen a disposición del diputado popular para «poder corregir la afrenta y sobre todo que casos así no se repitan».

Se ofrecen además a hacer «una demostración de lo que es, representa y significa para los gallegos un buen pulpo á feira», elaborando la receta tradicional. Así, argumenta García-Bobadilla, convertirían «el error en una oportunidad para que el rigor presida la interpretación de nuestra realidad gastronómica». En este caso, en un producto identitario: el pulpo.