Exoneran de culpa al colegio Fogar de Carballo por la muerte de un alumno en un embalse en Mazaricos

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

CARBALLO MUNICIPIO · Exclusivo suscriptores

El fatídico accidente ocurrió en torno al mediodía del 15 de junio del 2021 en Fervenza, Mazaricos.
El fatídico accidente ocurrió en torno al mediodía del 15 de junio del 2021 en Fervenza, Mazaricos. ANA GARCÍA

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado los recursos para que se investigue al director y a una profesora por la muerte del menor de 14 años el 15 de junio del 2021

12 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha exonerado de culpa —penal— al CEIP Fogar de Carballo de la muerte de un alumno en el embalse de Fervenza, en Mazaricos, cuando participaba

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete hoy