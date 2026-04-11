Exoneran de culpa al colegio Fogar de Carballo por la muerte de un alumno en un embalse en Mazaricos
CARBALLO / LA VOZ
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La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado los recursos para que se investigue al director y a una profesora por la muerte del menor de 14 años el 15 de junio del 202112 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha exonerado de culpa —penal— al CEIP Fogar de Carballo de la muerte de un alumno en el embalse de Fervenza, en Mazaricos, cuando participaba