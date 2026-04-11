Exoneran de culpa al colegio Fogar de Carballo por la muerte de un alumno en un embalse en Mazaricos

El fatídico accidente ocurrió en torno al mediodía del 15 de junio del 2021 en Fervenza, Mazaricos. ANA GARCÍA

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha exonerado de culpa —penal— al CEIP Fogar de Carballo de la muerte de un alumno en el embalse de Fervenza, en Mazaricos, cuando participaba