El «pulpo á feira» del Parlamento Europeo subleva a un diputado gallego

El plato que se sirve en el Parlamento Europeo bajo el nombre de «pulpo á feira»

El Parlamento Europeo, tan dado a ponerle normas a todo, se ha saltado los mandamientos básicos de la receta del pulpo á feira en su cáterin, hasta el punto de que el diputado del PPdeG, Adrián Vázquez, ha dirigido una queja —con bastante carga de humor— para evitar que sus colegas de otros países se lleven una idea equivocada del plato-tótem de la cocina gallega. Vázquez, a través de su cuenta en la red social X, ha publicado imágenes del plato que se ofreció en el comedor de la Cámara —que tiene sus sedes en Bruselas y Estrasburgo— bajo el nombre de «pulpo a la gallega galician-style pulpo», a un precio de 17,35 euros.

El supuesto pulpo son varias anillas de calamar sin rebozar, aderezadas con pimentón y acompañadas de patatas con cebolla y unos ramilletes de brócoli.

En su queja, el eurodiputado agradece el esfuerzo del servicio de cáterin por alimentar a los miembros de la Cámara a diario, «tarea nada sencilla dada su diversidad». Pero reconoce su «sorpresa» por el llamado pulpo a la gallega: «Como gallego —y como demócrata— me veo en la obligación moral de señalar que el contenido del plato no guarda una relación reconocible con la receta original, ni por ingredientes, ni por aspecto, ni, me temo, por espíritu».

Sin dudar de la «buena fe del cocinero», señala que la comparación con el pulpo a la gallega supone un «ejercicio de imaginación» comparable a «llamar gaita a una vuvuzela».

Por eso plantea, con «retranca afectuosa», dos «soluciones plenamente europeas» para el plato: ajustar ligeramente la receta o cambiar el nombre por otro creativo como «pulpo reinterpretado en clave centroeuropea».

Afirma que cualquier de ellas «evitaría futuros incidentes diplomáticos» con Galicia, que «tanto quiere a Europa... y a su plato más emblemático».

En la posdata, manteniendo el tono humorístico, Vázquez se ofrece para acompañar al cáterin «a una misión técnica de asesoramiento á feira. Por el bien común».