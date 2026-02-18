La huelga médica obliga a cancelar en Galicia casi 400 operaciones y 14.000 consultas

Concentración de médicos en los accesos al Chuac. Marcos Míguez

La huelga médica estatal a la que están llamados los facultativos de la comunidad ha obligado a cancelar, entre el lunes y el martes, 379 cirugías, 7.552 consultas hospitalarias y otras 6.555 citas en los centros de atención primaria.

Los datos del impacto en la actividad asistencial los ha dado a conocer este miércoles el Servizo Galego de Saúde (Sergas), que recuerda que este martes fue festivo en más de un centenar de concellos de la comunidad, incluyendo las ciudades de A Coruña, Santiago, Lugo y Ourense.

El paro, por el que el sindicato O'Mega ha convocado movilizaciones en la mañana de este miércoles en varios hospitales de la comunidad, registra cifras de seguimiento similares a las de las dos primeras jornadas. El Sergas sitúa la participación en el turno de mañana en el 17,69 %. Asciende al 22,8 % en los hospitales y se sitúa en el 4,82 % entre los médicos de atención primaria.

En declaraciones ante los medios, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha lamentado «a falta de diálogo critico» con los sanitarios por parte del ministerio y se ha comprometido, dijo, a abordar con los profesionales incrementos retributivos en hospitales y puntos de atención continuada. También se ha abierto a negociar el tiempo que duran las consultas y el número de citas que atienden los médicos de cabecera.