Las reclamaciones de los médicos: un estatuto propio, jornadas de 35 horas y guardias voluntarias
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
En menos de un año, los facultativos han parado ya 9 veces y quedan 23 citas con la huelga, sin contar las convocatorias de primaria17 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Desde hace más de un año, los médicos de toda España están en pie de guerra. Fundamentalmente en contra del nuevo estatuto marco del personal sanitario, que regula el Ministerio de Sanidad, pero en el