La Xunta tramita una ley exprés para desgravar los libros escolares pagados en efectivo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Xoán A. Soler

La Xunta tramitará una ley específica para que las familias que compraron libros de texto y material escolar con dinero en efectivo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2025 puedan acogerse a la rebaja del 15 % del gasto, con un máximo de 105 euros por alumno, en el próximo recibo del IRPF.

El anteproyecto fue aprobado este lunes por el Consello de la Xunta. Su presidente, Alfonso Rueda, explicó que el texto será enviado ahora al Parlamento como proyecto de ley de lectura única, lo que permitirá acortar los plazos de aprobación.

El objetivo del Gobierno autonómico es que la normativa entre en vigor a tiempo para la próxima campaña de la renta, cuando está previsto que se activen por primera vez las desgravaciones.

El titular de la Xunta insistió en que aceptar el uso de dinero en metálico es una «medida excepcional», que solo se aplicará en esta ocasión, y está destinada a las familias que desconocían que, según la normativa estatal y autonómica, no es posible acceder a beneficios fiscales por gastos abonados con efectivo.

Rueda explicó que esa limitación es una herramienta de control para garantizar la eficiencia, legalidad y sostenibilidad financiera, y añadió que se aplica a todos los beneficios fiscales.

En el caso de la desgravación por libros de texto, la ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia, que regula esa minoración fiscal recoge en su disposición adicional quinta que «en ningún caso darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal».

Pese a esa advertencia, y a las que incluye la legislación general, algunas familias desconocían esa limitación. De hecho, tampoco eran conscientes propietarios de librerías y otras establecimientos, que recomendaba a los compradores que conservasen el tique de las compras, pero sin advertir que debían pagar por medios electrónicos.

Dada la importancia de la rebaja, y que cuando fue anunciada en mayo del 2025 no se insistió en la limitación, ya que se dio por supuesto que era conocida; el presidente insistió ya la semana pasada en que se buscaría una solución para los posibles beneficiarios que desconocían esa condición y pagaron «de boa fe» con dinero. «Hai que poñerse na pel dos afectados», insistió Rueda.

La Xunta señaló que el cambio legal permitirá cumplir «de xeito rápido e eficaz» con ese compromiso. En total, según explicó Rueda, unas 60.000 familias —incluyendo las que usaron dinero en efectivo o sistemas de pago electrónicos— se beneficiarán de las rebajas fiscales, que les supondrán un ahorro conjunto próximo a los 6,5 millones de euros.