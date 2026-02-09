Rueda promete «unha solución» para que las familias que compraron material escolar con efectivo accedan a la rebaja del IRPF

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. PACO RODRÍGUEZ

El Gobierno gallego está «traballando nunha solución» para que las familias que compraron material escolar con dinero en efectivo puedan beneficiarse de las deducciones al IRPF del 15 % que se activaron el pasado 1 de julio, confirmó el presidente, Alfonso Rueda.

El titular de la Xunta añadió que este año, «de forma excepcional», se tratará de dar una solución a las familias que, sin enterarse y «actuando de boa fe», pagaron los libros y otros materiales en metálico, cuando la ley establece que el pago debe hacerse por medios electrónicos.

Sin embargo, cuando se anunció la rebaja en abril del año pasado se hizo hincapié en que los beneficiarios debían solicitar una factura para acceder a la subvención, no tanto al medio de pago, lo que provocó sorpresa a muchas familias y a los encargados de las librerías, que insistían en que se precisaba factura.

El presidente reconoció que pudo producirse «algún problema de comunicación» y explicó que la obligación de pagar mediante medios electrónicos deriva de normativas estatales y autonómicas, que se aplican a todas las desgravaciones del IRPF. Sin embargo, Rueda insistió en que «hai que poñerse na pel dos afectados» y buscar una solución «de tipo legal» si no eran conscientes de ese requisito.

La deducción, que se aplicará en la declaración de la renta de este año, asciende a un 15 % del gasto realizado en la compra de libros de texto y material escolar, con un tope de 105 euros por niño matriculado en las etapas de educación obligatoria, es decir en primaria o secundaria.

Nueva ley de enseñanza a adultos y refuerzo a las ayudas de emancipación

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta, Rueda anunció además el inicio de los trámites para la nueva ley de aprendizaje de personas adultas, que presentó el conselleiro Román Rodríguez. El titular de Educación espera que el texto, que «adaptará a formación continua aos cambios sociais, tecnolóxicos, académicos e laborais» pueda ser enviada al Parlamento en el 2027.

Además, el Consello aprobó un aumento de las ayudas a la emancipación de jóvenes, cuyo plazo de solicitud se inicia este viernes, hasta los tres millones de euros, un 50 % más.

Pueden optar a las subvenciones los menores de 36 años, que podrán emplearla en abonar los gastos iniciales de iniciar una vida independiente. Así, las personas que accedan a una vivienda en alquiler recibirán 1.500 euros, mientras que quienes la compren verán subir esa cuantía hasta 3.000 euros.

Para acceder a la subvención será necesario contar ocn un contrato de alquiler firmado después del 30 de abril, del 2025 y con una duración mínima de un año, o estar suscrito como comprado de una vivienda después de la misma fecha.

La ayuda podrá emplearse en la compra de muebles, artículos decorativos y de baño, textiles, electrodomésticos esenciales y útiles de cocina, entre otrs.