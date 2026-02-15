Más de 5.500 alumnos recibieron ayudas de la Xunta para realizar las prácticas de FP en el último curso

Imagen del congreso FP Innova Galicia, celebrado el Museo Centro Gaiás en el 2025. PACO RODRÍGUEZ

Un total de 5.678 alumnos recibieron ayudas de la Xunta para realizar las prácticas de FP durante el último curso. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP destinó un más de un millón de euros a esta acción, a través de la cual se sufragaron parte de los gastos de desplazamiento de los alumnos. De esta forma, se facilitó el desarrollo de las prácticas por parte del alumnado, fundamentales para alcanzar una formación de máxima calidad, tanto en la comunidad como en el resto de España (e incluso en otros países dentro o fuera de la Unión Europea). Se favoreció así la movilidad nacional e internacional de las personas que desearon formarse en el extranjero, lo que permitió mejorar las competencias lingüísticas y profesionales.

Cabe recordar que, además de esta línea de ayudas, la Xunta se hizo cargo de la gestión de la cotización de las prácticas del alumnado de FP para que «non repercutan neles nin nas empresas». En el pasado curso se beneficiaron 16.572 estudiantes con una inversión de casi 700.000 euros.

Una vez resueltas las ayudas del curso pasado, el Gobierno gallego convoca las de este año, con, de nuevo, un presupuesto de un millón de euros susceptible de incrementarse en función de las solicitudes. La convocatoria establece, como es habitual, dos modalidades en función de los destinatarios.

En la modalidad A, destinada a quienes realicen la formación en empresa dentro del territorio español, la cuantía de la ayuda dependerá de dónde se realicen las prácticas y del número total de jornadas. El máximo de la ayuda en este caso es de 375 €. El alumnado que haga la formación práctica en Galicia puede recibirla solo cuando «o concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo ou o de residencia do estudante durante ese período».

En la modalidad B, dirigida al alumnado que realice la formación en empresa fuera del territorio nacional, la cuantía de las ayudas varía en función del país de destino. De este modo, se establece una cuantía por semana de entre 100 € y 175 €, dependiendo del coste de vida del país escogido. Como novedad, este año la tramitación de la orden permitirá que el alumnado conozca de antemano las ayudas a las que podrá acceder. Podrá solicitar las becas, el alumnado matriculado en ciclos de grado básico, medio o superior, máster de FP, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, enseñanzas deportivas de régimen especial y programas formativos, públicos o concertados.

Dos plazos para presentarse

Las solicitudes se presentarán en el centro educativo donde el alumnado esté matriculado en el momento de realizar la formación en empresa y se establecen dos períodos de presentación de solicitudes.El primero, hasta el 30 de junio del 2026, está dirigido a los estudiantes que realicen su período formativo en la empresa hasta el 31 de agosto del 2026. El segundo plazo, comprendido entre el 13 de octubre y el 13 de noviembre del 2026, es para aquellos que realicen las prácticas en el período septiembre-diciembre del 2026.