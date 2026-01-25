«Sin director no se hace la obra, pero sin alguien que la haga desde abajo tampoco»

Profesor y alumnos del ciclo modular de Construcción, en el CIFP Someso, en A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

Marta Iglesias pasea por el aula en la que se imparte la clase de Transmisiones, en el centro integrado de formación profesional Someso, en A Coruña. Hay coches en el suelo, coches abiertos y coches