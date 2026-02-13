El Sergas se prepara para una huelga médica de una semana con servicios mínimos del 100 % en urgencias, diálisis o cirugías de prioridad 1

Foto del centro de salud de A Cuña, el pasado mes de diciembre, durante de una de las jornadas de huelga de médicos SANTI M. AMIL

La Consellería de Sanidade ha publicado a través del Diario Oficial de Galicia los servicios mínimos de las huelgas que darán comienzo el 16 de febrero entre el colectivo médico. Al igual que en los paros de enero y noviembre del 2025, el Sergas establece unos servicios mínimos que tratan de evitar «unha nova deterioración na atención sanitaria» tras el impacto de las «múltiples folgas desenvolvidas recentemente neste mesmo sector». Aunque el primer gran paro será la semana que viene, con tres convocatorias diferentes de tres sindicatos médicos: CESM, O´Mega y Simega, hasta junio habrá una huelga semanal todos los meses pero en este caso solo con un convocante, CESM, en contra del estatuto marco del Ministerio de Sanidad.

Las fechas de las movilizaciones coinciden además con festivos de carácter local, autonómico o nacional, como carnaval, el 19 de marzo o el 1 de mayo, lo que dificulta la reprogramación de la actividad cancelada. Así, los servicios mínimos serán del cien por cien en el 061, los servicios de urgencias, guardias médicas, quirófanos urgentes, partos, reanimación, ucis, unidades coronarias, diálisis y tratamientos oncológicos.

En el área de hospitalización se garantizará un profesional en unidades de cuatro o menos especialistas; dos en plantillas de 5 a 8; al menos tres si son entre 9 y 12 profesionales y a partir de 13 facultativos al menos cuatro deberán hacer servicios mínimos. También debe garantizarse la atención precisa a pacientes de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos, y las cirugías de prioridad 1 o con procesos garantizados en el decreto de esperas de tiempos máximos. En primaria la dotación es muy similar, garantizando un 100 % de la actividad urgente y con un número de facultativos establecido en función de las plantillas.

Además de estos paros, O´Mega ha manifestado su intención de convocar otro paro médico, en este caso solo en atención primaria, a partir del 2 de marzo.