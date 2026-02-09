Nueva convocatoria de huelga de médicos en atención primaria

Foto de archivo de la huelga del pasado mes de noviembre en primaria CAPOTILLO

El colectivo médico lleva meses movilizándose en Galicia. Paros en contra del estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad, para reivindicar mejoras a la Xunta, o protestas sectoriales como la de los radiólogos en Vigo o los especialistas de urgencias. La semana que viene está convocada una huelga en todo el país en contra del estatuto marco, entre los días 16 y 20 de febrero, que se repetirá todos los meses si no hay avances. Pero este lunes el sindicato médico O´Mega, mayoritario entre los médicos gallegos, ha anunciado otro paro indefinido en los centros de atención primaria a partir del 2 de marzo, «al no tener comunicación ni respuesta clara y concreta de la consellería respecto de las reivindicaciones que hace ya meses transmitió a los responsables del Sergas».

En noviembre se llevó a cabo una huelga que acabó teniendo una incidencia mínima tras la desconvocatoria de la mayoría de los sindicatos, que llegaron a un acuerdo con la Xunta. Pero ahora O´Mega considera que no solo no ha habido propuestas claras sino que declaraciones como las del conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, en la firma de los acuerdos de gestión, planteando una espera máxima de cuatro días en los centros de salud, «están condenadas al fracaso al no haber sido negociadas con los verdaderos representantes de los médicos y facultativos gallegos».

Para descongestionar la primaria, el colectivo propone agendas de un máximo de treinta pacientes por jornada, la voluntariedad de los sábados por la mañana, equiparación salarial entre los facultativos de primaria y el fin de la discriminación en la retribución de los complementos a pediatras, odontólogos y farmacéuticos. Declaraciones como las del conselleiro, apuntan, «no hacen más que crear falsas expectativas».

La CIG, contraria a la huelga por un estatuto propio

Mientras O´Mega suma una movilización más entre los médicos, la CIG-Saúde ha querido dejar clara su postura ante la huelga de la semana que viene en contra del estatuto marco. Pese a defender la mejora de las condiciones laborales de todos los sanitarios, no comparte los motivos del paro ya que, según la CIG, no defiende la sanidad pública y contribuye a dividir al personal. «Ademais responde a intereses corporativos e da sanidade privada xa que un dos principais obxectivos é eliminar a dedicación exclusiva», sostienen.