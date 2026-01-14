La primera jornada de huelga de los médicos contra el estatuto marco obliga a cancelar 205 cirugías en Galicia

Los médicos se concentraron a las puertas del CHUO. MIGUEL VILLAR

Entre las cifras de la Xunta y del sindicato O'Mega sobre el seguimiento de la huelga de los médicos de este miércoles hay una diferencia del 50 %. La Consellería de Sanidade lo cifra en un 20 % en el turno de mañana, pero el sindicato aumenta el apoyo a un 70 %. El paro, convocado contra el estatuto marco promovido por el Gobierno, habría obligado a cancelar un total de 205 cirugías por la mañana. Así lo confirmó el Sergas, que informó de que el seguimiento en atención primaria fue del 6 %; en los hospitales, del 25 %, y en los comarcales, de 16 %.

Según afirma O'Mega, secundaron la huelga siete de cada diez médicos «que podían facer folga» por no haber sido designados como parte de los servicios mínimos —que tachaban de «intolerables», asegurando que eran del 120 %—. El sindicato señala que el seguimiento fue «especialmente masivo» en los principales hospitales públicos de Galicia y «algo menor» en los centros de salud.

Durante la primera jornada de huelga —mañana también está convocada—, médicos y facultativos de otras ramas sanitarias del Sergas se concentraron a las puertas de los hospitales y centros de salud. El mayor seguimiento fue en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, con un 36 %, seguida del de Pontevedra, con un 30 %, y del de Ourense, con un 28 %.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño —que ha reconocido el impacto «realmente intenso» de la huelga—, ha reiterado su petición al Ministerio de Sanidad para que asuma sus competencias y negocie un estatuto marco propio para los facultativos contando con ellos. Ese es el objetivo de los paros, clamar contra el documento del Gobierno y exigir uno específico para la profesión. Caamaño reconoció que, si bien todas las categorías profesionales son importantes, la suya es una «de especial relevancia» para el funcionamiento del sistema.

«Hoxe é o Día Mundial da Lóxica, pois hai que abordar isto desde a lóxica. Son todas as categorías profesionais importantes para o funcionamiento do sistema sanitario público? Si. Son os facultativos unha categoría profesional de especial relevancia á hora deste funcionamento? A resposta tamén é que si», defendió el titular de Sanidade.

Gómez Caamaño afirmó que esta huelga obliga a suspender parte de la actividad de los hospitales y centros de salud, afectando al desarrollo de los servicios asistenciales. Concretamente, informó de que este miércoles ya se suspendieron 205 intervenciones quirúrgicas durante la mañana.

Incidió en que la huelga llega en plena ola de gripe y enfermedades respiratorias, con los servicios sanitarios «tensionados». Durante el último paro se suspendieron unas 60.000 atenciones médicas en Galicia, de las que cerca de 1.100 cirugías tuvieron que ser reprogramadas —casi todas en ese mes—, «pero impactando nos tempos de acceso da cidadanía a operacións, probas e consultas».

El seguimiento en los comarcales fue mayor en el de O Salnés (25 %), seguido del de Monforte (20 %), A Mariña (16 %) y Barbanza (15 %). Por áreas sanitarias, y durante el turno de mañana, fue de un 5 % en la de A Coruña y Cee; del 4 % en Santiago y Barbanza; del 11 % en la de Ferrol; del 6 % en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; del 3 % en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; del 7 % en la de Pontevedra y O Salnés, y del 8 % en la de Vigo.

Pontevedra y O Salnés

Los sindicatos cifraron el seguimiento de la huelga de médicos en un 50 %. Se notó más en la atención hospitalaria y en los dos centros del CHOP, Montecelo y Provincial, que en el hospital comarcal de O Salnés. En el CHOP la situaron en un 70 %. Fuentes consultadas por La Voz destacaron que, a pesar de unos servicios mínimos que calificaron de «abusivos», el paro afectó más a servicios como anestesia o medicina interna. En primaria, el apoyo fue desigual. En el Virxe Peregrina de Pontevedra, por ejemplo, una médica que estaba de servicio mínimos afirmó que «entre mínimos, bajas y ausencias, nadie la secundó».

Lalín y A Estrada

En el Centro Integrado de Saúde (CIS) de Lalín no hubo ningún facultativo de huelga esta mañana y el funcionamiento fue normal y sin incidencias. Tampoco secundó nadie la jornada de paro en centros más pequeños como los de Vila de Cruces o Dozón. En este último caso, la plantilla incluye solamente un médico y una persona de Enfermería, con lo que en caso de huelga serían ya servicios mínimos.

En el centro de salud de A Estrada tampoco hubo huelga de médicos. «A nós mobilízanos máis a sobrecarga de primaria e non tanto o estatuto marco, que afecta sobre todo aos especialistas dos hospitais, e esta folga ten un trasfondo claro de reivindicación do estatuto marco», explicaba un sanitario esta mañana. Los médicos de A Estrada se declaran más sensibilizados por sus condiciones laborales. Muchos consideran que la sobrecarga en la atención primaria no afecta solo a médicos, sino a todo el personal en general, por lo que creen que la huelga ha de ser multiprofesional, mientras que esta en concreto estaba convocada por un único sindicato exclusivamente de médicos.

Con información de Cristina Barral y Javier Benito