La Xunta aprueba las mejoras laborales para desconvocar la huelga en atención primaria

Foto de archivo de la sala de espera del PAC del CIS de A Residencia. ALBERTO LÓPEZ

La Xunta aprobó hoy lunes mejoras retributivas para el personal de los Puntos de Atención Continuada (PAC) del Servizo Galego de Saúde. Las subidas fueron pactadas con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT y forman parte del acuerdo para desconvocar la huelga en atención primaria de diciembre. El texto incluye una mejora salarial para las jornadas complementarias del personal de enfermería de los PAC, que se equiparará al valor de la hora prevista para la presencia física del enfermero en días laborables. Además, la noche del viernes al sábado el personal médico de las PAC tendrá los mismos complementos retributivos que la noche del sábado al domingo, y el personal de los PAC que prolongue su jornada en centros de salud cobrará lo mismo que el personal de esas instalaciones. También se incrementará en un 50 %, de 10 a 15 euros, la indemnización por manutención.

El acuerdo prevé además un incremento del 2,5 % a efectos retroactivos desde el 2025 del complemento de productividad por cumplir los objetivos del personal estatutario, tanto der atención primaria como de hospitalaria.

Sumado a lo anterior, el Servizo Galego de Saúde aplicará al personal con jornada semanal de 35 horas los mismos días de compensación por festividades que coincidan en sábado que se establezcan para el personal de la Administración general de la Xunta. Esa medida beneficiará al personal facultativo especialista o, en primaria, al personal médico y de enfermería de los centros de salud.

La Xunta añadió que todas las medidas se encuadran en el proceso de mejora de las condiciones laborales del personal del Sergas iniciado con los acuerdos del 2022 y el 2023.