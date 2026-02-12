Los residentes en Galicia llegados del extranjero superan por primera vez en la historia el 13 % de la población

Gente por la calle en Pontevedra CAPOTILLO

Galicia mantiene su condición de territorio de los menos permeables de toda España a la inmigración extranjera, pero esa dinámica ha empezado a variar. Los residentes llegados del extranjero suponen ya el 13,1 % toda la población gallega, porcentaje inédito en la historia reciente de la comunidad y que triplica los índices que había en el 2002, cuando los llegados del exterior representaban solo el 4,3 % del total. Únicamente en Extremadura, Asturias y Castilla y León el peso foráneo es menor, pero aún así, el contingente procedente de otros países suma en Galicia por primera vez 359.870 personas, según la Estadística Continua de Población confeccionada por el Instituto Nacional de Estadística.

La presencia de descendientes de emigrantes y población procedente en gran medida de Latinoamérica se hace notar entre la inmigración exterior. El 46,2 % de los procedentes de otros países lo hicieron con el pasaporte español o lo obtuvieron en su nuevo destino fundamentalmente por arraigo.

Con ello, la población estrictamente extranjera, con otras nacionalidades, es de 193.386 censados, según el recuento provisional a 1 de enero del 2026, y de 174.494 en el ceso definitivo del año pasado. En cualquiera de los dos casos, los incrementos son significativos, con casi 20.000 personas más según los datos consolidados.

La inmigración es la que está salvando el censo de Galicia, pues la población autóctona no deja de bajar desde el año 2011. De los 2,67 millones de residentes con pasaporte español se ha pasado este año a 2,54. El número de residentes en la comunidad queda establecido de manera provisional en 2.728.315 personas, un volumen idéntico al registrado en 1975. Sin embargo, entonces la población gallega estaba en plena fase de crecimiento y aún lo haría hasta 1982, cuando se estableció el récord histórico en 2,81 millones. Desde la salida de la pandemia se ha consolidado la misma senda de crecimiento, pero a un ritmo menor, con 13.574 personas a mayores en el último año.

En el conjunto de España la población se sitúa en 49,5 millones y supera por primera vez la cifra de diez millones de habitantes nacidos en el extranjero, con Colombia, Venezuela y Marruecos como principales puntos de origen.