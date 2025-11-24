Los venezolanos ya son la comunidad extranjera más numerosa en Galicia: «Algunos vieron en internet que aquí es donde mejor se vive»
La huida por la situación política de su país aumenta la concesión de nacionalidades: en el último año fueron cerca de dos mil25 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«Nadie sabe qué va a pasar ni cuánto durará la suspensión de vuelos tras la alerta de Estados Unidos. Son muchos los venezolanos aquí en Galicia que para estas fiestas de diciembre ya han comprado