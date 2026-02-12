La colección de monedas de Antonio Orol ya se exhibe en el Museo Arqueolóxico de Ourense

Varios curiosos, observando este jueves las monedas, del tamaño de un céntimo, en el Museo Arqueolóxico de Ourense. Miguel Villar

Tras una pugna que se extendió medio año entre la Administración y la casa de subastas donde se vendieron, las seis monedas históricas del numismático Antonio Orol (O Valadouro, 1943-Madrid, 1991), adquiridas ahora por la Xunta, ya forman parte del Museo Arqueológico Provincial de Ourense tras un proceso de compra iniciado a finales del 2025. Fue meses después de que el Gobierno gallego tuviese conocimiento de que el conjunto iba a salir a subasta en Madrid, donde algunas de ellas acabaron en manos de compradores extranjeros. Ante el riesgo de que abandonaran el territorio español, se pusieron en marcha los mecanismos legales necesarios para garantizar su permanencia en Galicia.

El conjunto original estaba integrado por siete monedas. En coordinación con el Ministerio de Cultura, se declaró la inexportabilidad de las piezas y se inició el procedimiento para su catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC). El Ministerio ejerció su derecho de tanteo sobre una de ellas: un cuarto de excelente de los Reyes Católicos emitido en la ceca de A Coruña, que se expondrá en el Museo Arqueológico Nacional. La Xunta adquirió las seis restantes por un importe de 178.200 euros —un monto similar al que desembolsaron los compradores— y fueron destinadas al Museo Arqueolóxico de Ourense, de acuerdo con la voluntad expresada en vida por Orol para que permaneciesen en Galicia.

El museo ourensano cuenta con fondos que comienzan con las primeras monedas acuñadas en Galicia en época de Leovigildo y abarcan prácticamente toda la Edad Media, buena parte de la Moderna y del siglo XIX, con emisiones procedentes de la Casa de Acuñación de Xuvia. El director del museo, César Llana, explicó que el único período ausente hasta ahora era la Alta Edad Media, un vacío que queda cubierto con las incorporaciones. Las piezas adquiridas son Tremissis suevo de Honorio, de Valentiniano, de la serie latina Mvnita, visigodo de Wamba, medio excelente de Granada de los Reyes Católicos y medio real de Felipe II.

Anverso y reverso de la moneda, recogida en el catálogo de la casa de subastas Jesús Vico, con la palabra «Gallica» resaltada sobre el grabado de la moneda. GRÁFICOS LA VOZ

Especial relevancia tiene la tercera moneda de la serie, la Mvnita Gallica Pax, un ejemplar único del que no se conocen otras piezas similares. En ella aparece el término Gallica, que hace referencia al reino suevo y no a la Galia, tal y como señaló el director del museo. El conjunto incluye además dos monedas de finales del siglo XV, correspondientes a la segunda reforma monetaria de los Reyes Católicos: entre ellas un medio excelente de Granada, cuyo reverso presenta la inscripción «Deus uniu o que non o separe o home», vinculada tanto al matrimonio de los monarcas como a la unidad política de los reinos peninsulares; y una moneda acuñada en A Coruña durante el reinado de Felipe II, la única pieza de plata del lote. De este modo, las monedas trazan un recorrido histórico que se extiende desde el siglo V hasta el XVI y contribuyen a ampliar el conocimiento sobre la historia de Galicia a través de su patrimonio numismático.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, asistió a la recepción de las piezas y subrayó el esfuerzo realizado para recuperar el patrimonio cultural gallego. Durante el acto destacó la complejidad del proceso de adquisición, motivada por el fuerte interés internacional que despertó la colección. Según se explicó, existían compradores procedentes de Emiratos Árabes Unidos, así como un coleccionista estadounidense del estado de Kansas, que contactó con la casa de subastas e intentó diversas estrategias para hacerse con las monedas. Las monedas estarán expuestas al público hasta junio en la sede que la institución tiene junto al claustro de San Francisco. Posteriormente, formarán parte de una exposición dedicada a las últimas adquisiciones del museo.