Los ciberdelitos ya son la gran preocupación de padres, profesores y alumnos en Galicia

s.p. p.

La ciberseguridad y los delitos asociados a las nuevas tecnologías son ya la principal preocupación de padres, profesores y alumnos de Galicia. Así lo advierten los datos presentados en la comisión del Plan de Convivencia y Seguridad Escolar, que permanece reunida este jueves en la Delegación del Gobierno en Galicia y que está presidida por el delegado, Pedro Blanco. El balance del primer trimestre de este curso escolar revela el crecimiento de las actividades informativas relacionadas con la seguridad escolar respecto al mismo período del curso pasado y confirma que las preocupaciones de la comunidad educativa se centran cada vez más en las cuestiones relacionadas con el ámbito digital.

En este primer trimestre se realizaron casi dos mil actividades relacionadas con la ciberseguridad y los delitos vinculados a la nuevas tecnologías. Se trata de acciones informativas en los centros educativos gallegos protagonizadas por especialistas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y que son solicitadas por padres, profesores y alumnos. Solo en el año 2025 se impartieron 2.680 formaciones en nuevas tecnologías y ciberseguridad orientadas a que el alumnado conozca los riesgos asociados al uso de la tecnología, que aprendan a identificarlos y que desarrollen una cultura de uso responsable de esas herramientas. En este curso se añadieron además acciones dirigidas a la concienciación sobre la inteligencia artificial, los retos virales y los fraudes tecnológicos. También aumentaron en este curso las actividades relacionadas con los delitos de odio, la protección de datos, la igualdad, las adicciones y los delitos sexuales.

El delegado del Gobierno en Galicia señaló que los datos demuestran que hay que seguir reforzando la prevención y la protección de los menores, especialmente en el ámbito digital. Blanco apostó también por aumentar el control y el acompañamiento a las familias. Advirtió que lo que ocurre en las redes sociales tiene un impacto directo en las aulas, en la salud emocional de los alumnos y en la convivencia diaria en los centros escolares. El delegado destacó el anuncio del presidente del Goberno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 anos y dijo que «non é unha medida illada, senón política de país para dar resposta ás familias e ao profesorado, que demandan máis ferramentas para protexer aos menores».

En el conjunto del 2025, el plan director de convivencia y seguridad escolar llegó en Galicia a 989 centros escolares y a más de 155.000 participantes. Además, se reforzó la seguridad con vigilancias preventivas y con la desactivación de nueve puntos de venta de droga en los entornos de los centros educativos.