Educación cambia el modelo para llamar a los sustitutos y evitar que estén pendientes del teléfono
GALICIA
El nuevo sistema consistirá en una aplicación informática y se probará este curso para generalizarlo a partir del próximo11 feb 2026 . Actualizado a las 14:17 h.
La Consellería de Educación ha firmado una adenda al acuerdo del año 95 que regula las condiciones de trabajo del personal docente interino y sustituto. Lo ha hecho este miércoles con los representantes de CC.OO., ANPE, UGT y CSIF, para introducir dos cambios que mejoran la situación de este colectivo. El primero, ya anunciado, es que no tendrán la obligación de presentarse todos los años a las oposiciones para mantener su posición en las listas. Pero el segundo también evitará muchas ineficiencias ya que la Xunta va a sustituir el modelo de llamamientos para cubrir ausencias. Hasta ahora se llevaba a cabo con llamadas telefónicas, lo que obligaba a los sustitutos a estar pendientes del móvil, y con el nuevo sistema se utilizará una aplicación informática, que además garantizará una mayor transparencia en el proceso.
Los nuevos llamamientos se harán con convocatorias en esta aplicación y utilizando los datos de contacto que tiene la consellería. Los convocados tendrán un plazo de 24 horas para seleccionar el orden de las vacantes y la previsión es que ya este curso se implante el sistema de forma experimental, para generalizarlo a partir del 2026-2027. Con ello se evitan posibles incidencias derivadas de interpretaciones subjetivas o errores humanos, y se agilizará la cobertura de las bajas.
Respecto a la no obligación de presentarse a las oposiciones, todos aquellos sustitutos e interinos que estén en listas y hayan tenido algún contrato podrán no acudir al examen y conservar su puesto en el listado. De esta forma se agiliza el proceso, se reduce el trabajo de los tribunales y se reduce la carga burocrática y administrativa, además de evitar a los profesores que tengan que acudir al proceso selectivo si no quieren.