Las oposiciones de educación comenzarán el 20 de junio, con 1.601 plazas en 42 especialidades

Aspirantes cubren los exámenes de unas oposiciones, en Pontevedra, en una imagen de archivo. Ramón Leiro

La Mesa Sectorial de la Enseñanza, conformada por las organizaciones sindicales CIG, CC.OO., ANPE y UGT-SP Ensino, analizó esta mañana el decreto de la oferta pública de empleo y la orden de convocatoria de las pruebas de las oposiciones de este año. En total, hay 1.601 plazas en 42 especialidades y las pruebas comenzarán el 20 de junio, tal y como anunció el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez. De este modo, la previsión es que todos los exámenes estén terminados el 19 de julio. A continuación, se adjudicarán los destinos provisionales de las personas que ganen plaza para que los docentes se incorporen a sus puestos en septiembre.

Cabe recordar que las 1.601 plazas convocadas este año suponen agotar al máximo el 120 % de la tasa de reposición marcada por la normativa estatal, esto es, convocar 120 plazas por cada 100 bajas. De ahí que estemos ante unas oposiciones de máximos que, además, van a permitir seguir mejorando las ratios en las aulas, en un escenario de bajada del número de alumnos. Del total de las plazas, casi el 87 % (un total de 1.388 plazas) son de nuevo ingreso y las 213 restantes son de promoción interna, para que maestros que ya cuentan con plaza se puedan incorporar al cuerpo de profesores de la ESO.

Estas son las plazas de las oposiciones de educación en Galicia: 476 para maestros, 852 en secundaria y 60 para sectores singulares de FP Elisa Álvarez

Una vez analizada en la Mesa Sectorial, el decreto de oferta pública de empleo deberá ser sometido a la aprobación del Consello da Xunta. Posteriormente, tanto el decreto como la orden de convocatoria serán publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG), paso a partir del cual las personas interesadas podrán formalizar su inscripción. Las oposiciones del 2026 elevan a 21.698 las plazas convocadas desde el 2009 por la Xunta para renovar, estabilizar y permitir que los docentes avancen en su carrera profesional.

Con posterioridad, se informará sobre las distintas sedes. Como novedad, en esta ocasión los interinos no tienen la obligación de presentarse al examen, con el objetivo de agilizar el proceso.