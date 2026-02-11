Diego Calvo critica «a falta de transparencia e a improvisión» del Gobierno en la gestión ferroviaria

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este miércoles en el Parlamento PACO RODRÍGUEZ

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, reprobó este miércoles en el Parlamento «a falta de transparencia e a improvisación» del Gobierno en la gestión de los servicios ferroviarios en Galicia tras la reciente limitación de velocidad en el tramo Ourense-Santiago después de los accidentes de tren en Adamuz y Gelida. Según afirmó el conselleiro en el Parlamento, «esta foi unha de tantas decisións que se coñeceron a través dos medios de comunicación», lo que calificó de «inadmisible».

Que la Xunta no haya tenido información previa de esta decisión «é moi grave», defendió Calvo, al tratarse de una infraestructura estratégica para la movilidad de los gallegos y por estar directamente relacionada con su seguridad. Es consecuencia, además, de una medida excepcional adoptada tras las advertencias de los maquinistas, lo que para el conselleiro es «un indicador claro das deficiencias da infraestrutura, que require unha análise exhaustiva e unha corrección inmediata», tal y como explicó que llevan insistiendo y reclamando desde la Xunta.

El conselleiro criticó la falta de información sobre las «constantes incidencias» en el tren. Se refirió a las cartas remitidas a varios responsables del Ministerio de Transportes, «sen obter resposta», como la remitida a finales de enero al presidente del ADIF, solicitando datos sobre el estado de las infraestructuras, el resultado de las últimas revisiones a los trenes de la red gallega y las razones concretas que llevaron a la limitación de la velocidad en la vía entre Ourense y Santiago del AVE.

La suspensión este fin de semana de los trenes con origen y destino Vigo sin alternativas de transporte fue otro de los «exemplos de improvisación» señalados por Diego Calvo. Frente a esto, destacó la actuación de la Xunta que, a pesar del poco margen temporal para organizarlo, «activou case un cento de reforzos nas liñas que conectan o eixe atlántico», ampliando en más de cuatro mil las plazas disponibles.