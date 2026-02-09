El BNG se desmarca del frente de izquierdas que propone Rufián

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el último consello nacional del 2025. BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha desmarcado este lunes del frente de izquierdas que propone el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, para las próximas elecciones generales. Sobre esta iniciativa, dijo que respeta este tipo de proyectos que tratan de llevar a cabo otras fuerzas políticas, pero el Bloque «móvese noutra clave».

Para Pontón, el BNG es una fuerza nacionalista que trata de mejorar la posición de Galicia a nivel estatal y que defiende los intereses de los gallegos en Madrid, por lo que seguirá acudiendo a las urnas con sus siglas.

Sobre las elecciones de Aragón, la líder nacionalista mostró su preocupación por el incremento «da extrema dereita», después de que Vox pasase de siete a 14 diputados. Pese a todo, subrayó que en Galicia el mapa electoral es «moi diferente» al estatal, ya que esa fuerza política «non ten ningún tipo de representación».

Los papeles del acuerdo con Altri

En su intervención, la portavoz retó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a revelar en una semana el contenido de los documentos acordados entre la Administración autonómica, a través de la firma Impulsa, y la empresa Altri, sobre el polémico proyecto de construir una fábrica de celulosa y fibras textiles en Palas de Rei (Lugo). Según el BNG, ese memorando fue suscrito por el entonces presidente de Impulsa y vicepresidente segundo de Rueda, Francisco Conde, al que después sucedió la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, hasta que la entidad creada en 2021 con un 48 % de participación pública fue liquidada en 2025.

El pasado sábado, la formación nacionalista gallega anunció que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) admitió el recurso contencioso-administrativo presentado por esta formación para reclamar el acceso a los acuerdos entre la Xunta y Altri.