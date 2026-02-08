Rufián llevará a Madrid su plan para unir a la izquierda plurinacional

Gabriel Rufián, en el Congreso. Javier Lizón | EFE

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, protagonizarán un acto conjunto en la sala Galileo de Madrid el 18 de febrero en lo que supone la presentación en Madrid del plan del dirigente nacionalista para unir a la autodenominada izquierda plurinacional. Fuentes cercanas a Rufián explicaron a Efe que el dirigente republicano también tiene previsto otro encuentro con el diputado de EH Bildu Oskar Matute.

En julio, Rufián defendió la constitución de un espacio «plurinacional de verdad» con otras fuerzas independentistas y soberanistas de izquierdas para hacer frente a PP y Vox, ya que considera que actualmente «a la izquierda del PSOE no hay nada», si bien nunca ha especificado qué fórmula propone para llevar a cabo este proyecto.

Desde la dirección de ERC se defiende que un frente común electoral tiene sentido en unos comicios europeos, con una sola circunscripción y a los que los republicanos ya han concurrido junto a Bildu o el BNG, pero no en unas generales, con circunscripción provincial.

Hace una semana y media, en Valencia, Rufián insistió en su propuesta y dijo que por primera vez los partidos nacionalistas periféricos tienen la oportunidad de conformar un espacio «no creado desde un despacho de Madrid», lo que sería además «necesario» frente a las políticas «reaccionarias y antisociales que vienen».