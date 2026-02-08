Estos son los servicios mínimos de Renfe para este lunes

Pasajeros en la estación de tren de Santiago Paco Rodríguez

Tal y como recoge el decreto firmado por el Ministerio de Transportes consultable en la web de Renfe, la entidad pública ha decretado unos servicios mínimos del 65 % en media distancia y el 73 % en la alta velocidad (AVE) para el paro convocado durante los días 9,10 y 11, de febrero donde los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.

Media distancia

Dentro de esta categoría, la línea A Coruña-Ourense tendrá servicio a las 05.50, 07.05, 08.12, 11.25, 13.35, 15.10, 17.15 y 21.00. En la otra dirección, funcionarán los de las 06.40, 07.50, 09.55, 12.40, 14.25, 15.30, 16.40, 19.00, 19.50. Paralelamente, en la conexión Vigo Urzaiz-A Coruña saldrán trenes de media distancia a las 05.08, 06.34, 08.00, 10.35, 13.40, 14.30, 16.30, 17.40, 18.15, 19.35 y 21.50. En la otra dirección, operarán convoyes a las 07.00, 08.00, 09.00, 11.06, 12.00, 13.35 14.05, 15.00, 17.00, 18.00 y 21.40.

En relación a la ciudad ferrolana, a las 12.40 saldrá el servicio A Coruña-Ferrol -14:15 en el sentido inverso-, a las 07.19 la frecuencia entre Oviedo-Ferrol -08.20 al contrario- y a las 06.55 la línea Ribadeo-Ferrol -19.05 al revés-.

Por otro lado, en la línea regional Vigo Guixar-A Coruña funcionarán los trenes con salida a las 09.15, 12.31, 15.00 y 20.28. A la inversa, circularán ferrocarriles a las 05.30, 09.39, 12.45, 15.39 y 19.08.

Larga distancia

En este caso, la línea A Coruña-Madrid (Chamartín) operará a las 05.14, 11.14, 15.54 y 19.33. En el sentido contrario, los regresos serán a las 08.25,14.40, 19.17 y 20.23. De la misma manera, las salidas desde la ciudad olívica, en la estación de Urzaiz, hasta la capital tendrán lugar a las 06.00, 09.44 y 17.25, realizándose el trayecto inverso a las 11.17, 16.05 y 18.06.

Otro ejemplo es el del trayecto Lugo-Madrid (Chamartín), que saldrá a las 11.15 y cuyo regreso será a las 13.20.