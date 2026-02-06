La borrasca Leonardo deja 300 incidencias en Galicia y más de 50 accidentes de tráfico

Crecida del río Avia a su paso por Foz, en el municipio de Ribadavia SANTI M. AMIL

El 112 Galicia registró en las últimas horas más de 300 incidencias por meteorología adversa relacionadas con la borrasca que vive la Comunidad en la actualidad, denominada Leonardo. Las fuertes lluvias y vientos vividos esta semana, con alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral y el plan INUNGAL activado en fase de preemergencia, provocaron 311 incidencias desde la medianoche del jueves 5 hasta primera hora de este viernes. En concreto, la mayoría de ellas (306) se concentraron en el día de ayer, aunque entre ambas jornadas se contabilizaron más de 62 árboles caídos, unos 52 accidentes de tráfico sin heridos y cerca de 30 actuaciones de prevención de riesgos por parte de los servicios de emergencia.

En la madrugada de este viernes solo hubo cinco incidencias menores, según recoge el 112, tratándose de dos accidentes sin heridos, una señal en la carretera, una inundación de una calle y una acción preventiva para evitar riesgos. El Centro Integral de Atención ás Emerxencias ha destacado varios incidentes ocurridos este pasado jueves, como las inundaciones de carreteras en Amoeiro y Crecente, desprendimientos de tierra y piedras en Pantón y Navia de Suarna o inundaciones de viviendas en Monforte, Barbadás, Beariz, Ribadavia, Moaña o Silleda. Por provincias, Pontevedra fue la más afectada con 116 casos, seguida de Ourense (78), A Coruña (69) y Lugo (48). Los ayuntamientos con más incidencias fueron Vigo (14), A Estrada (11), Ourense (10), Santiago de Compostela (7) y Tui (7).

Precisamente en Vigo, una jornada más el transporte de ría se ha visto afectado por las malas condiciones meteorológicas. Así, la línea Vigo-Cangas se ha prestado a primera hora con frecuencias cada 30 minutos para adecuar la velocidad de los barcos a la situación adversa en el mar; mientras que la línea Vigo-Moaña ha suspendido sus conexiones de primera hora. Con todo, en función de cómo evolucionen las condiciones a lo largo de la jornada, podría haber más alteraciones. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de extremar las precauciones e informar al 112 de cualquier riesgo.

En una medida sin precedentes, Renfe ha decidido prolongar a la jornada de hoy la suspensión del servicio para todos los trenes con origen o destino Vigo en un día que, como cada viernes, genera una gran demanda de plazas en el transporte ferroviario en Galicia. La acumulación de agua en el terreno motiva la medida extraordinaria que ha llevado a anular por segundo día los casi cuarenta trenes programados para Vigo, y extender la medida a las comunicaciones previstas por la vía convencional entre Ourense y Santiago, lo que no afecta a los servicios Avant entre ambas ciudades ni a la larga distancia con Madrid. «Derivado de las condiciones meteorológicas adversas, sigue activo el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en el eje atlántico», indicaba a media tarde de ayer el operador ferroviario como única explicación sobre la situación generada y que ha suscitado grandes dosis de incredulidad al no registrarse ni grandes chaparrones ni una intensidad de viento mucho mayor que en jornadas precedentes.

Pontevedra amaneció este viernes a media luz. El alumbrado público estaba apagado en algunas zonas de la ciudad, había cortes en el suministro eléctrico y la distribuidora UDF marcaba en su mapa de incidencias hasta tres averías en el centro de la urbe del Lérez .Según la distribuidora UDF, hubo varias averías eléctricas localizadas en el centro de Pontevedra. Todo ello después de que tanto a las tres como a las seis de la madrugada se registrasen truenos. Naturgy precisó después que en realidad todas esas incidencias responden a una misma avería, con epicentro en Raíña Victoria. Señalaron que a consecuencia de este problema se quedaron sin servicio los transformadores de la citada calle y de Gutiérrez Mellado. Y añadieron también que quedaron afectados 200 clientes, pero que enseguida se recuperó la normalidad.

El tren de borrascas impacta de nuevo sobre Stellantis Vigo, que suspende parte de su producción M.A.P.

Tal y como informan desde la Confederación Hidrográfica Miño Sil, la situación más complicada es la que afecta a los ríos Arnoia, Limia, Miño y Sil, sobre los que pesa una alerta que se califica de «alta». De hecho, el cauce de este último río a su paso por la capital ourensana sigue por encima de los siete metros, tras haber alcanzado en la tarde del jueves su máximo de los últimos años, con una cota de 7,73 metros. No se llegaba a esas cotas desde hace unos cinco años. Esta situación provoca que una buena parte del paseo fluvial que rodea al cauce se encuentre inundada, si bien se espera que a lo largo de la jornada de hoy la situación de estabilice. Todas las zonas termales cercanas a la orilla permenecen bajo el agua. De hecho, la noche ha sido tranquila en la capital y los bomberos solo tuvieron que acudir a un aviso en la calle Avilés de Taramancos, por una bolsa de agua en la zona donde se encuentra el ascensor que comunica con la calle Ervedelo.