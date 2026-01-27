Empresarios de Galicia, Asturias y Castilla y León piden infraestructuras para conectar mejor el noroeste

Imagen del encuentro que mantuvieron este martes representantes de los empresarios de Galicia, Asturias y Castilla y León. FELE | EUROPAPRESS

En una reunión con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Basch, representantes de los empresarios gallegos, asturianos y castellanoleoneses reivindicaron este martes el despliegue de las infraestructuras necesarias que permitan una correcta conexión del noroeste del país con el resto de España y Europa. Tras exponer las principales variables socioeconómicas de los tres territorios, reclamaron una planificación equilibrada del corredor atlántico y recalcaron la necesidad de acelerar inversiones para garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

Para los empresarios, el futuro desarrollo de los territorios depende fundamentalmente de atraer empresas e inversiones, profesionalizando las empresas existentes y atrayendo jóvenes profesionales para que se asienten en las comunidades del noroeste.

Además, criticaron que las tres autonomías no han sido priorizadas a la hora de planificar las infraestructuras. En ese sentido, pidieron que se desarrolle una infraestructura ferroviaria competitiva y que se incorpore al noroeste de forma «efectiva» en el mapa de autopistas ferroviarias. Durante el encuentro, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, aseguró que es necesaria «una conectividad ferroviaria moderna, interoperable y bien conectada con los nodos industriales y portuarios» para reforzar la posición estratégica de Galicia.

Acompañaron a Vieites la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo; y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), Juan María Vallejo.