Galicia queda integrada al fin en el mapa de las autopistas ferroviarias
REDACCIÓN / LA VOZ
El ADIF y el Comisionado del Corredor Atlántico incluyen oficialmente en la planificación las conexiones del puerto de Vigo con Madrid y Barcelona14 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En agosto del 2022, el ADIF presentaba su informe Mercancías 30, un plan para que el tránsito de mercancías vía ferroviaria aumentara su cuota respecto a la carretera, que ni entonces ni ahora llegaba al