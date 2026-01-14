Galicia queda integrada al fin en el mapa de las autopistas ferroviarias

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

Una grúa deposita los semirremolques de camión en un vagón de tren, en la primera autopista ferroviaria española entre el puerto de Valencia y Madrid
Una grúa deposita los semirremolques de camión en un vagón de tren, en la primera autopista ferroviaria española entre el puerto de Valencia y Madrid Ana Escobar | EFE

El ADIF y el Comisionado del Corredor Atlántico incluyen oficialmente en la planificación las conexiones del puerto de Vigo con Madrid y Barcelona

14 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En agosto del 2022, el ADIF presentaba su informe Mercancías 30, un plan para que el tránsito de mercancías vía ferroviaria aumentara su cuota respecto a la carretera, que ni entonces ni ahora llegaba al

