Paroxismo en la red ferroviaria: el ADIF limita también la velocidad en la línea a Valencia después de subirla y bajarla de nuevo en la de Barcelona

EFE

La alta velocidad española está llegando a una situación de paroxismo tras el accidente de Adamuz, causado según las primeras hipótesis por un defecto en la vía. Así, el ADIF ha reducido de forma temporal la velocidad máxima permitida en tres puntos de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia, tras el aviso de los maquinistas por posibles imperfecciones en la vía. En concreto, la velocidad se ha reducido a 160 kilómetros por hora en la aguja de Vilarrubia de Santiago (Toledo). Ese mismo límite de 160 km/h se ha impuesto en el punto kilométrico 292 de la vía 2 entre Minglanilla (Cuenca) y Caudete de las Fuentes (Valencia), en un tramo de un kilómetro. Asimismo, se ha limitado a 200 km/h la velocidad en un tramo de 700 metros del kilómetro 222 de la vía 2 entre Cuenca y Monteagudo de las Salinas. Estas reducciones de velocidad se deben a movimientos laterales que han detectado los maquinistas.

Ayer trascendió que el ADIF había aplicado restricciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona. Tras revisar esos puntos por la noche, restableció la velocidad máxima habitual (300 por hora), aunque tras nuevos avisos de los maquinistas, la volvió a reducir para todo el día de hoy.

La causa del accidente de Adamuz saldrá de un laboratorio que analizará la vía del descarrilamiento pablo gonzález

Estos avisos y las posteriores medidas del ADIF son habituales en el día a día de las operaciones ferroviarias, aunque ahora están aumentando sensiblemente y trascendiendo debido al accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado domingo.El propio ministro Óscar Puente dio a entender que los avisos que obligan a activar este protocolo aumentaron desde el accidente de Adamuz, por el temor de que puedan ocurrir más accidentes. Puente detalló que el administrador ferroviario recibió el martes 25 avisos, de los que 21 fueron realizados por el mismo maquinista. Hoy, ese mismo maquinista ha trasladado 13 avisos.

El ministro también explicó que, con arreglo a los protocolos, los técnicos del ADIF deben comprobar el estado de la vía y a partir de ahí tomar medidas correctoras o habilitar, si es que todo está correcto, la circulación a velocidad normal. o bien establecer alguna limitación de velocidad en algún punto.