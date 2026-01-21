El Gobierno destinará 71 millones de euros para la gestión de las pulseras antimaltrato hasta el 2029

La ministra de Igualdad, Ana Redondo Mariscal | EFE

En el mes de mayo finalizará el contrato del sistema Cometa, con el que las empresas Vodafone y Securitas gestionan el funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Fueron las únicas que se presentaron entonces a un concurso que tuvo una dotación de algo más de 42 millones de euros para 30 meses. Ya el año pasado, después de los fallos detectados en los dispositivos que afectaron a las geolocalizaciones de las víctimas y de sus agresores, desde el Ministerio de Igualdad se anunció que en el nuevo acuerdo se incorporarían mejoras técnicas para evitar incidencias. Ese refuerzo será de 71 millones de euros hasta el 2029; y si se atiende a lo anunciado por la ministra, Ana Redondo, el servicio mejorará en las zonas rurales, en la actualización tecnológica y en el número de trabajadores en el centro de gestión de las pulseras. La titular también prometió dispositivos de mejor calidad y los avances y las mejoras disponibles en el mercado.

El Consejo de Ministros aprobó este gasto el martes, a petición de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, correspondiente al programa de actuaciones para la prevención integral de la violencia machista. De los 71 millones de euros del contrato, 59 se destinarán al servicio integral del sistema de seguimiento correspondiente al servicio de explotación del sistema, de telecomunicaciones y de operación, así como instalación, desinstalación y mantenimiento de dispositivos electrónicos; y los otros 12, a la adquisición de nuevos dispositivos. Cerca de 3 millones se emplearán en prórrogas de contratos de prestación de servicios, actualmente en vigor, relativos al portal estadístico, al mantenimiento de aplicaciones y a servicios de creatividad para el 2026 y el 2027.

Precisamente uno de los aspectos que se mejorarán será la cobertura en las zonas rurales. Es una de las incidencias más recurrentes en las pulseras antimaltrato, lo que puede provocar fallos en la geolocalización de los agresores o de las mujeres protegidas. Así lo refieren tanto las comisiones provinciales de violencia de género como las juezas que atienden estos casos, por lo que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial va a ponerle remedio. Ya ha dado el primer paso y está elaborando un mapeo de las zonas rurales aisladas y de montaña para detectar dónde tienen problemas de conexión los dispositivos.

Dos auditorías en marcha

La semana pasada, el Tribunal de Cuentas anunció que iba a fiscalizar la contratación y el control de las pulseras antimaltrato. Analizará el funcionamiento y la gestión del sistema de seguimiento telemático de agresores machistas con una orden de alejamiento para comprobar el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la normativa vigente. También atenderá a las subvenciones para la mejora del servicio de teleasistencia a las víctimas de violencia machista financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno correspondientes al período entre el 2021 y el 2025.

No hay fecha para la publicación de los informes, si bien fuentes del Tribunal de Cuentas afirmaron que el objetivo es «acercar la fecha de fiscalización lo máximo posible». Se prevé que se compartan a finales de año o a inicios del 2027. Sobre las auditorías, interna y externa, encargadas por el Ministerio de Igualdad todavía no hay novedades. La ministra aseguró que la interna estaría lista este mes.

Las investigaciones se centrarán en los fallos de los dispositivos. El primero lo alertó la Fiscalía General del Estado, señalando absoluciones de maltratadores durante el 2024 por incidencias en el sistema Cometa. El segundo fue en noviembre, cuando tras un refuerzo rutinario de la ciberseguridad un servidor comenzó a funcionar más lento de lo habitual. Esto afectó a las geolocalizaciones de los agresores, que no se trasladaron «en tiempo y forma» durante 12 horas. La ministra aseguró que todas las víctimas habían estado protegidas, y preguntada ante nuevas incidencias, dijo que no podía asegurar que los servidores no iban a volver a fallar. En Galicia hay activas 247 pulseras.