El Tribunal de Cuentas fiscalizará la contratación y la gestión de las pulseras antimaltrato

Unas de las más de 3.000 pulseras telemáticas que funcionan en España Efe

El Tribunal de Cuentas anunció este lunes que fiscalizará la contratación y el control de las pulseras antimaltrato. Analizará el funcionamiento y la gestión del sistema Cometa —de seguimiento telemático de agresores machistas con una orden de alejamiento— para comprobar el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la normativa vigente. También analizará las subvenciones para la mejora del servicio de teleasistencia a las víctimas de violencia machista financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno correspondientes al período entre el 2021 y el 2025.

No hay fecha para la publicación de los informes, si bien fuentes del Tribunal de Cuentas han afirmado que el objetivo es «acercar la fecha de fiscalización lo máximo posible». Se prevé que se compartan a finales de año o a inicios del 2027.

Desde el Ministerio de Igualdad aseguran que actuarán «con absoluta transparencia» y colaborarán con el órgano fiscalizador. Tras los fallos en las pulseras alertados por la Fiscalía General del Estado en su memoria del 2024, y las nuevas incidencias en noviembre, desde el Gobierno defendieron que ninguna mujer había estado en peligro y encargaron dos auditorías, una interna y otra externa. La ministra, Ana Redondo, dijo que la primera estaría lista este mes.

Esta actuación del Tribunal de Cuentas se enmarca en las tres fiscalizaciones relacionadas con la igualdad y la violencia contra las mujeres incluidas en el Programa de Fiscalización 2026, que contempla un total de 118 actuaciones. También se analizará la creación y puesta en funcionamiento de los centros de asistencia integral a víctimas de violencia sexual.

Dos incidencias

Del primer fallo en los dispositivos alertó la Fiscalía General del Estado, señalando absoluciones durante el 2024 por incidencias en el sistema Cometa, que es el encargado del funcionamiento de estas pulseras para maltratadores. El segundo fue en noviembre, cuando tras un refuerzo rutinario de la ciberseguridad un servidor comenzó a funcionar más lento de lo habitual. Esto afectó a las geolocalizaciones de los agresores, que no se trasladaron «en tiempo y forma» durante 12 horas. La ministra aseguró que todas las víctimas habían estado protegidas, y preguntada ante nuevas incidencias, decía que no podía asegurar que los servidores no iban a volver a fallar.

En Galicia, donde hay activas 247 pulseras, los dispositivos «dun importante número de vítimas», según afirmaron desde la Xunta, alertaron con un mensaje de problemas de conexión.