Miguel Corgos, conselleiro de Facenda: «O Goberno está a negociar con un o que é de todos»
GALICIA
El responsable de las arcas autonómicas asegura que desconoce los pormenores de la propuesta para poder hacer una valoración informada que permita plantear alternativas para defender los intereses gallegos09 ene 2026 . Actualizado a las 15:20 h.
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha asegurado este mediodía en Vigo que los datos ofrecidos por la ministra en su comparecencia no le permiten hacer por ahora una valoración informada sobre la propuesta de financiación autonómica, hecha pública por María Jesús Montero, pero que se presentará a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo miércoles, 14 de enero. El responsable de la Xunta ha lamentado que no se le haya explicado a las autonomías el contenido de la propuesta, de forma que puedan formular sugerencias, y hayan tenido que seguirla por una rueda de prensa. «O modus operandi é o mesmo que o da condonación da débeda: o Goberno central pacta previamente un sistema con ERC e logo trata de extrapolalo ao resto de comunidades autónomas», ha lamentado Corgos.
En línea con lo expresado este jueves por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el conselleiro de Facenda ha criticado que primero, de forma bilateral y al margen del resto de comunidades de régimen común, el Gobierno pacte con una comunidad «o que é de todos» y luego lo extienda al resto de autonomías, sin que hayan tenido voz en algo que les afecta de modo directo. «Esta non é a forma de facer as cousas; sobre os detalles, sobre os números teremos que analizalos para formular as propostas que consideremos mellores para os intereses de Galicia», apuntó el conselleiro.
La Xunta lleva ya tiempo demandando una reforma de sistema de financiación autonómica que permita a Galicia asumir los sobrecostes que suponen el sobreenvejecimiento poblacional y la dispersión del territorio. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha afeado al Gobierno central este viernes que plantee una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica hablando previamente con el «separatismo catalán», en referencia a la reunión mantenida por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre la legislatura. Al respecto, ha considerado que «rompeuse» el principio de igualdad. «Aquí non se trata só das cantidades senón das formas», ha lamentado. El conselleiro ha asegurado que habrá que examinar todos y cada uno de los razonamientos que se han puesto encima de la mesa, pero «cando empezamos repartindo co separatismo catalán e o que sobra para os demáis, xa non ten nada sentido», ha dicho.
Postura del PSdeG
Por su parte, el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha preguntado esta mañana al presidente Alfonso Rueda si va a defender 587 millones de euros más cada año para Galicia -el incremento que, según el Gobierno, tendrá esta comunidad el año que viene- o por el contrario «vai seguir facéndolle o xogo a Feijoo». Besteiro ha destacado que Galicia es una de las comunidades más beneficiadas por los nuevos criterios de población ajustada, ya que el modelo tiene en cuenta el envejecimiento, la dispersión territorial y la despoblación. «Para o novo sistema de financiamento, Galicia conta con preto de 205.000 habitantes máis dos que reflicte o padrón, porque se recoñece que atender unha poboación máis envellecida e dispersa ten un maior custo», ha subrayado Besteiro.