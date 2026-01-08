Rueda lamenta el acuerdo entre PSOE y ERC por ser una cesión más al «chantaxe permanente» de los independentistas

Alfonso Rueda y Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago, este jueves en la inauguración del Museo Diocesano en San Martín Pinario. SANDRA ALONSO

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, arremetió este jueves con dureza contra el acuerdo de financiación alcanzado por el Gobierno y Cataluña, y anunciado por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que supondría 4.700 millones de euros más para esa comunidad y el reconocimiento del principio de ordinalidad. «Parece que se confirma que hai unha comunidade privilexiada sobre as demáis; primeiro, faise un primer reparto e, despois, co que sobra, para os demáis», lamentó el jefe del Ejecutivo gallego, quien avisó de que esta nueva cesión perjudica a Galicia y supone la ruptura de los principios de «solidariedade, equilibrio territorial e igualdade». Para Rueda, estamos ante «unha cesión máis ao chantaxe permanente» de los independentistas, cuyas conquistas se explican, según el presidente de la Xunta, en la aspiración de Pedro Sánchez de alargar su estancia en el poder.

«Isto era unha esixencia do nacionalismo catalán que claramente prexudicaba, prexudica ao resto de comunidades. Isto, para entendernos, é coma se aquel que paga máis impostos pide que os impostos se gasten só nel. Por tanto, o resto da xente, se ten menos capacidade de achegar, non ten que beneficiarse dos que máis capacidade teñen», puso Rueda como ejemplo.

El presidente alertó de los riesgos que entraña seguir así durante más tiempo, porque nadie puede aventurar cuántas cesiones más habrá en perjuicio del resto de comunidades.

Críticas de la oposición

La portavoz del Bloque, por su parte, insistió en que cada fuerza política tiene derecho a defender las cuestiones que le parecen interesantes para sus respectivos territorios. «O que debe preocupar aos galegos non é o que faga Oriol Junqueras, senón o que fai Rueda», dijo Ana Pontón, quien afeó al presidente gallego que rechazase la condonación de la deuda autonómica que negoció el Bloque, algo que perjudica, dijo, a Galicia. «Isto o fai porque lle manda o PP desde Madrid e pon os intereses do seu partido por diante dos intereses dos galegos. Aquí vemos a un presidente incapaz de defender a Galicia, subordinado á estratexia que lle marca o PP desde Madrid e isto pódenos levar a perder 4.000 millóns de euros», lamentó.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, emplazó a Rueda a que explique qué propuesta quiere para los gallegos. «O que hoxe non sabemos é que modelo defende Rueda para Galicia, nin se está disposto a aproveitar esta oportunidade para mellorar o financiamento do país ou si, pola contra, seguirá facendo o xogo a Feijoo e Ayuso», lamentó el líder de los socialistas gallegos, quien aseguró que se abre una oportunidad para que Galicia logre una financiación singular que le permita financiar mejor su modelo de bienestar.