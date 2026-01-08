Más de 3.200 personas hospitalizadas por gripe en Galicia desde que empezó la temporada

Urgencias del Álvaro Cunqueiro, en Vigo, en una foto de este miércoles M.MORALEJO

La gripe está bajando en Galicia según la información epidemiológica que maneja la Consellería de Sanidade. En la primera semana de enero se registraron 75,7 consultas por cien mil habitantes en atención primaria, lo que refleja un nivel de intensidad baja y una tendencia decreciente. Se reducen en términos globales las consultas —aunque suben en los tramos de edad más avanzados—, y lo que sí aumentan son los ingresos hospitalarios debido a este virus, 15,5 por cien mil habitantes en la actualidad. Esta situación es habitual, tal y como señaló la subdirectora xeral del Centro Galego de Control e Prevención das Enfermidades (Cegace), Marta Piñeiro, ya que las hospitalizaciones sufren un decalaje de dos o tres semanas en relación a las citas de los centros de salud.

Pese a esta tendencia decreciente, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la propia responsable del Cegace, han pedido cautela a la población ya que la red de farmacias centinela constata un aumento en la venta de antigripales y test, «o que nos indica que hai circulación do virus». Y es que pasadas las fiestas navideñas, con muchas reuniones familiares, puede llevar a que el número de casos de gripe se mantenga en el tiempo impidiendo a la curva bajar, aunque se descarta que haya un nuevo pico. Otro motivo de alerta es que comienza a circular el virus H3N2, después de semanas en las que el mayoritario fue el H1N1.

Los hospitales de Vigo ya abren todas sus camas extras para afrontar la ola de gripe Ángel Paniagua

Caamaño llevó a cabo un balance tanto de las infecciones respiratorias como de la vacunación. El sistema sanitario, apuntó, resistió la presión asistencial, «e respondeu con normalidade e sen incidencias destacadas». Durante el mes de diciembre las urgencias hospitalarias atendieron a más de cien mil pacientes, 50.763 en la primera quincena —tres mil más que en el 2024— y 50.558 en la segunda, en este caso tres mil menos que el año anterior. El área sanitaria con más presión, apuntó Caamaño, fue Ourense, seguida de la de Vigo.

En la primera semana de enero ingresaron 420 personas a causa de la gripe en los centros sanitarios gallegos y en lo que va de campaña 3.259, la mayoría por gripe A. En este caso la edad es un factor clave. La tasa de ingresos durante la primera semana de enero fue de 89,2 por cien mil personas en los mayores de 80, cuando la media se sitúa en 15,5. En los menores de 5 a 19 años, por ejemplo, baja a 0,6 por cien mil.

El conselleiro destacó el refuerzo de los dispositivos asistenciales durante el pico de la gripe, con 414 camas habilitadas a mayores en el 2025 frente a las 264 del 2024. El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, envió un mensaje de tranquilidad a preguntas de los periodistas y aseguró que, «as urxencias agora mesmo están funcionando con normalidade. Son mommentos complicados despois das festas pero se funciona con normalidade».

Tasas de vacunación

De lo que sí presume Galicia es de las cifras de vacunación tras la campaña que finalizó el 31 de diciembre. Este año se alcanzó entre los mayores de 60 años una cobertura del 67,5 %, tres puntos por encima que en el 2024, mientras que entre los mayores de 80 la tasa sube al 82,5 %. Destaca el aumento de la vacunación entre el personal sanitario, doce puntos más, llegando al 66 %. En cuanto a los niños, por primera vez este año se ha incrementado la población diana hasta los 11 años, con una tasa de cobertura del 56,22 %. En global, se protegieron frente a la gripe en esta campaña un total de 875.653 gallegos.

La tasa de vacunación en Galicia ya supera a la del 2024 para hacer frente a la variante de gripe más transmisible U. RODRÍGUEZ

Marta Piñeiro explicó que la vacuna cubre las tres variantes, H1N1, H3N2 y B, y pese a que en las últimas semanas ha circulado que no es efectiva por la aparición de la subclase 3 de la cepa H3N2, la subdirectora xeral recordó que en Galicia esta cepa ha circulado de una forma muy minoritaria, y de hecho el 80 % de los casos son H1N1.

El VRS está subiendo

Si bien la gripe presenta una tendencia decreciente, al virus respiratorio sincitial (VRS) está en pleno ascenso. Es otro de los datos destacados en la intervención de los responsables sanitarios, quienes constataron los efectos beneficiosos de la vacunación. El 96,5 % de los bebés nacidos en campaña se protegieron y el 94,7 % de los recaptados. Más de diez mil niños se vacunaron en esta campaña frente al VRS, peligroso sobre todo en lactantes.