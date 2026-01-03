Carmela López, elegida por el PSOE para ser la nueva presidenta de la Diputación de Lugo

Carmela López, alcaldesa de Burela, y candidata del PSOE a presidir la Diputación de Lugo PEPA LOSADA

La alcaldesa de Burela, Carmela López (1982), será la candidata del PSOE para presidir la Diputación de Lugo, en sustitución de José Tomé, que tuvo que dimitir de su cargo tras las acusaciones de acoso sexual. La regidora mariñana y actual diputada de Economía ha sido elegido por aclamación en el comité provincial del PSOE, celebrado esta mañana de sábado, y a propuesta de la gestora del partido, que dirige Luis Ángel Lago Lage desde que Tomé también renunció a su cargo de secretario provincial.

Los integrantes de la gestora del PSOE de Lugo se reunieron previamente con los miembros del grupo provincial del PSOE, donde están incluidos algunos de los diputados críticos con la gestión de Tomé, como el alcalde de Castroverde y el diputado Iván Castro, y pulsaron el ambiente entre los miembros del grupo provincial. Se llegó a la conclusión de que Carmela López era la persona más idónea para ser la nueva presidenta de la Diputación de Lugo por su consenso y por no tener un pasado que la vinculase de manera fuerte con las tensiones de los socialistas lucenses de los últimos meses.

Con este acuerdo del grupo provincial, la gestora presentó esta mañana al comité provincial la propuesta de Carmela López, que fue elegida por aclamación. No se llegó a votar la candidatura. El comité, presidido por el veterano vilalbés Eduardo Vidal, tuvo un 65 % de participación. Ahora, esta propuesta de la alcalde de de Burela será remitido a la comisión ejecutiva gallega del PSdeG y luego irá al Comité de Listas de Ferraz, pero no se espera que haya una enmienda porque precisamente la dirección del partido en Madrid quería que fuese Carmela López quien sustituyese a José Tomé.

Los escenarios más próximos hasta el día 14 de enero

Una vez que el grupo socialista ya tiene a su candidata a presidir la Diputación, el PSOE quiere mantener una reunión con el BNG para tratar la investidura de Carmela López, prevista para un pleno extraordinario a celebrar el 14 de enero. La gestora también se reunirá con el diputado no adscrito, José Tomé, quien no se espera que ponga problema para elegir a Carmela López como mandataria ya que la diputada de Burela estuvo próxima a Tomé en el último año de su mandato.

Aun así, al pleno del día 14 de enero el PP también presentará candidatura, ya que si Carmela López no consigue la mayoría absoluta, los 13 diputados, la presidencia provincial recaerá en el partido más votado, que fue el PP.

El BNG, que de momento ostenta la presidencia en funciones, en manos de Efrén Castro, no presentará candidato a presidir la Diputación de Lugo. Los nacionalistas siguen a la espera de una reunión con el PSOE, pero en principio no ven con malos ojos la elección de Carmela López.

El perfil de la candidata del PSOE

María del Carmen López Moreno, Carmela López, se podría convertir en la segunda presidenta de la Diputación de Lugo, tras el breve paso del 2015 de Elena Candia, cuando Manuel Martínez permitió a la dirigente popular ser presidenta por cuatro meses. Aun así, Carmela López es la primera mujer que ostenta el cargo de alcaldesa en Burela. Profesional de la informática de gestión, iniciada en la empresa privada, su carrera en la política es corta. Entró en política en el 2019 como concejala socialista; fue segunda teniente de alcalde con Alfredo Llano. Cuatro años después en las siguientes elecciones municipales ya fue ella la candidata local del PSOE y logró acceder a la alcaldía aunque gobernando en coalición con el BNG.

Como explica la periodista María Cuadrado, Carmela López tiene buena mano izquierda, es inteligente y rehúye de las polémicas y de los enfrentamientos estériles con la oposición y de los roces con sus socios de gobierno. Su valoración es alta, en general, ya que todavía no tiene desgaste en la política local. Los acontecimientos le favorecieron; sustituyó a la ex alcaldesa de Trabada y ex diputada provincial Mayra García en la Diputación de Lugo y se hizo cargo de la misma área de Economía e Facenda. Es la mujer encargada de las cuentas y del presupuesto en el ente provincial.

Su imagen se vio reforzada con la visita de los reyes a Burela y con la posterior invitación de la Casa Real para que asistiese a la recepción en Madrid en el Día de las Fuerzas Armadas. En apenas seis años Carmela López creció de la manera más rápida; su imagen está en lo más alto y su perfil es de los más nítidos y fuertes, como su personalidad. Y sabe cómo es gobernar en asociación con el BNG.