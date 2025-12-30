Tomé renuncia a la presidencia de la Deputación de Lugo: «Son inocente, a presunta denuncia é falsa»
LUGO
El ya expresidente provincial relaciona las denuncias contra él con cuestiones ajenas al gobierno provincial y destaca que luchará por defender su inocencia. El nacionalista Efrén Castro ya asumió el cargo de forma provisional30 dic 2025 . Actualizado a las 12:05 h.
El pleno extraordinario de la Diputación de Lugo de este martes se saldó, como era previsto, con la renuncia del presidente, José Tomé, tras las denuncias por acoso. El político monfortino, que no dejará la alcaldía de Monforte y seguirá como diputado no adscrito, aprovechó su intervención para lanzar un mensaje rotundo. «Son inocente, a presunta denuncia é falsa. E non pararei ata descubrir que é o que hai detrás», proclamó Tomé. El ya expresidente entró por la puerta de atrás, solo, y se mostró con los ojos llorosos.
El mandatario también afirmó durante su intervención que fue un honor para él ser presidente de la institución provincial. Agradeció el trabajo de asesores, compañeros que le han demostrado su lealtad todos estos años, y también destacó la labor de los medios de comunicación. Tomé pidió antes de abandonar el cargo «humildade para que cando se demostre a miña inocencia os medios co mesmo rigor informativo deixen ben claro que son inocente».
«Non pararei ata descubrir que hai detrás», anunció Tomé, que relacionó la denuncia presentada contra él con asuntos ajenos a la Diputación. En ese asunto, explicó, había un fondo de «cuestións políticas supraprovinciais» y él no era «o principal obxectivo». Recalcó que luchará por defender su inocencia, aunque admitió que «o dano xa está feito».
Minutos después de la renuncia de Tomé, el nacionalista Efrén Castro asumía el cargo de manera provisional hasta el día 14 de enero, cuando se nombre al sucesor. Aseguró ante los medios poco antes de sentarse en la presidencia que que su partido, el BNG, apoyará la moción del PP para reprobar a Tomé.
Castro presidió ya el pleno ordinario que siguió al extraordinario en el que renunció Tomé, que inició en silencio su papel de diputado no adscrito. Mientras se debatían las bases del Plan Diputación, el expresidente renunció a su turno de palabra, pero votó a favor de la aprobación, en sintonía con sus excompañeros del PSOE y el BNG.
«Dende o primeiro momento atendeuse e escoitouse á presunta denunciante»
En la puerta de la Diputación, la diputada Pilar García Porto también quiso pronunciarse al respecto. Afirmó en los últimos días no hubo ninguna novedad. «Desde o Partido Socialista fíxose todo o que estaba nas nosas mans. Dende o primeiro momento atendeuse e escoitouse á presunta denunciante que viña falando por unha terceira persoa sin haber denuncias ao tanto». Recordó que no tuvieron conocimiento de las mismas hasta la emisión del programa de Cuatro, en el que se dieron a conocer.
«Utilizando esa canle que ten o Partido Socialista en exclusiva de protección e seguro para as vítimas coñécese comunicación ao Partido e automaticamente e dende a dirección do PsdG actúase con contundencia, axilidade e rapidez, dijo Porto. La diputada asegura que de esta manera Tomé abandonó sus cargos orgánicos, «e a partir de aí traballase con absoluta normalidade». Además, asegura que en pocos días se presentó una candidatura en Madrid. «E así mantéñense todos os órganos do partido e todas as agrupacións da provincia están atendidas e funcionando con absoluta normalidade», dijo.
Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, Antonio Ameijide, aseguró que estamos ante «un día histórico para a deputación», pero histórico «por desgraza porque tense que ir un presidente deputación acorralado por un presunto escándalo de acoso sexual, un presidente e unha persoa que o encubriu porque non podemos olvidar que hai unha deputada que encubiru este caso durante varios meses».
Ameijide espera que Tomé abandone todos los cargos en las institución aunque lamenta que «parece que se quere ir pero non de todo, parece quere seguir controlando a Deputación dende a sombra». Piden coherencia en el Partido Socialista: «A palabra clave teráa o BNG que hoxe terá que dicirnos se quere seguir nunha institución manchada».