La exconselleira Ethel Vázquez deja la Mesa del Parlamento de Galicia

La exconselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez (Ponteceso, 1972), comunicó ayer lunes que deja su puesto de secretaria en la Mesa del Parlamento de Galicia para reincorporarse a su plaza de ingeniera en Augas de Galicia.

Vázquez fue elegida para la mesa en marzo del 2024, después de que el PPdeG de Alfonso Rueda renovase la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas. El suyo fue el primer relevo confirmado en el Gobierno autonómico, ya que la decisión del presidente de situarla en la mesa imposibilitaba que siguiese como conselleira.

Vázquez se incorporó a Augas de Galicia en el 2003 y llevaba en el Ejecutivo desde el 2014. Desde ese año hasta 2015 fue conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. De 2015 hasta 2018, asumió Infraestructuras e Vivenda. De 2018 hasta 2024, fue titular de Infraestructuras e Mobilidade.