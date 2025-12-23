Convocadas las ayudas de la Xunta a víctimas de violencia machista para el 2026

Una manifestación del 25-N contra la violencia de género Oscar Vázquez

El Diario Oficial de Galicia ha publicado este martes la orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de la prestación periódica para mujeres víctimas de violencia machista incluida la violencia física, psicológica, vicaria, así como trata y explotación sexual y se procede a su convocatoria para el 2026.

Su objetivo es garantizar la independencia económica de las víctimas y ayudarlas a romper la situación de violencia, dominación o explotación. La Xunta destinará cerca de 2,5 millones de euros durante el año que viene para ayudas que van desde los 200 a los 800 euros al mes, en función de sus circunstancias. El plazo para la presentación de solicitudes comenzará cinco días después de la publicación de la orden, y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre del 2026.

En concreto, el presupuesto para esta actuación asciende a casi 5,4 millones de euros, que se distribuyen entre 2.425.000 euros en el 2026 y algo más de 2,97 millones en el 2027. Esto es, para la financiación de las ayudas que, por su duración, generen derechos económicos de las personas beneficiarias durante el ejercicio siguiente. El crédito podrá ser ampliado cuando el aumento venga derivado de su previsión legal o de alguno de los supuestos previstos en la ley de subvenciones de Galicia, y quedará condicionado a la declaración de disponibilidad.

La cuantía que podrá alcanzar esta ayuda se establece en función de las rentas e ingresos de la solicitante en relación con el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente. Podrán acceder a ella todas las mujeres mayores de edad o emancipadas víctimas de violencia de género, en una relación de convivencia y de dependencia económica de su agresor, o en el caso de víctimas de trata con fines de explotación sexual y/o víctimas de explotación sexual, de dependencia de la persona que mantuviese sobre ella una relación de dominación y/o de explotación.

Tendrán que estar empadronadas y tener residencia efectiva en Galicia, así como haber cesado la convivencia con el agresor o la vinculación con las personas que mantuviesen sobre ella una relación de dominación y/o explotación en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

La ayuda consiste en una prestación económica destinada directamente a la persona beneficiaria, de carácter periódico, hasta el máximo de 12 mensualidades, siempre que en ese período subsistan las circunstancias por las que se concedió. El cómputo del período comienza el primer día del mes de la solicitud.