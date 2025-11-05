Ampliadas las ayudas para apoyar la independencia de las mujeres víctimas de violencia de género

Mensajes reivindicativos en Vilalba por el 25N

La Xunta, a través de la Consellería de Política Social e Igualdade, ha ampliado el crédito de las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género para este 2025. El Diario Oficial de Galicia de este miércoles recoge el incremento de 133.948 euros para este ejercicio.

La dotación inicial para este año era de 2.425.000 euros, si bien ya se recogía en la orden que podría ser ampliada en caso de ser necesario.

Con estas ayudas se intenta apoyar la independencia económica de las afectadas por violencia machista o explotación sexual. Pueden pedirse hasta el próximo 31 de diciembre y van de los 200 a los 800 euros al mes, dependiendo de la renta, la situación personal y el número de hijos a cargo. Las mujeres han de estar empadronadas en un municipio gallego, haber cesado la convivencia con el agresor, o la vinculación con la persona explotadora, en los 12 meses previos a pedir la ayuda, y carecer de recursos económicos suficientes.

Esta línea está dotada con un presupuesto de casi 5,4 millones de euros (algo más de 2,4 para este 2025, que ahora aumenta en más de cien mil euros, y casi 3 para el 2026).

La Xunta aprobó a principios de año otras tres prestaciones para víctimas de violencia machista. Una de ellas son las ayudas de pago único, para mujeres con dificultades a la hora de buscar empleo, que vivan en Galicia y que, si son extranjeras, cuenten con permiso de residencia y trabajo. El importe va del equivalente a seis meses del subsidio por desempleo vigente hasta los 24 meses, en función de su renta, responsabilidad familiar o discapacidad. El plazo de solicitud está abierto hasta el 28 de noviembre.

Otra línea cubre las indemnizaciones por resolución judicial que el agresor debería haber abonado pero se haya declarado insolvente. La cuantía máxima es de 6.000 euros. También podrán solicitarse hasta finales de este mes. Y hasta el 1 de diciembre, las mujeres que hayan sido gravemente heridas por una agresión de violencia de género podrán pedir las ayudas de indemnización económica. También los hijos menores de 30 años de víctimas mortales por crímenes machistas, que sean menores de edad o dependieran económicamente de su madre o del padre agresor.

El importe máximo de estas aportaciones será de 7.000 euros y también incluye ayudas a familiares de primer o segundo grado de consanguinidad de las mujeres asesinadas para sufragar gastos de traslado, funeral, inhumación o incineración.