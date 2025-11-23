Una nueva era para juzgar la violencia machista
REDACCIÓN / LA VOZ
A CORUÑA CIUDAD
El 1 de enero comenzarán a funcionar cuatro nuevas unidades especializadas en violencia sobre la mujer en A Coruña, Vigo, Santiago y Ourense; las dos últimas lo harán como juzgados comarcalizados y atenderán los casos de un centenar de concellos23 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
En algo más de un mes, cambiará el paradigma de la atención a las víctimas de violencia machista en Galicia, con un modelo que busca la especialización de todos los operadores jurídicos, profesionales e instalaciones