Una nueva era para juzgar la violencia machista

Sara Pérez Peral
S. Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

Varias mujeres manifestándose en el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el 25 de noviembre del año pasado, en Vigo.
Varias mujeres manifestándose en el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el 25 de noviembre del año pasado, en Vigo. Óscar Vázquez

El 1 de enero comenzarán a funcionar cuatro nuevas unidades especializadas en violencia sobre la mujer en A Coruña, Vigo, Santiago y Ourense; las dos últimas lo harán como juzgados comarcalizados y atenderán los casos de un centenar de concellos

23 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

En algo más de un mes, cambiará el paradigma de la atención a las víctimas de violencia machista en Galicia, con un modelo que busca la especialización de todos los operadores jurídicos, profesionales e instalaciones

