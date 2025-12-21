El Gaiás que no diseñó Peter Eisenman
El proyecto del arquitecto se ha transformando con actuaciones como el Edificio Fontán y con nuevos usos que lo convierten también en el «corazón digital» gallego con 1.700 servidores21 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«Estoy construyendo una obra para el futuro, no para el siglo XX ni XXI». Esa era la explicación que el arquitecto Peter Eisenman ofrecía a estudiantes de la Universidad de Princeton (Estados Unidos) cuando les