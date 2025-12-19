El BNG critica la falta de planificación de la Xunta frente al pico de la gripe
GALICIA
La portavoz de Sanidade del BNG, Montse Prado, ha insistido en que es necesario tener todos los recursos preparados y operativos antes de que se produzca el problema19 dic 2025 . Actualizado a las 14:08 h.
A través de su portavoz de Sanidade, Montse Prado, el Bloque denunció la falta de planificación del Sergas para hacer frente al incremento en estas fechas de los casos de gripe y de otras enfermedades respiratorias, lo que está provocando el colapso del sistema sanitario gallego, tanto en la atención primaria como en las urgencias. «Sempre chegan tarde, planifican mal e activan poucos recursos de reforzo», criticó la portavoz sobre la gestión de la Consellería de Sanidade y advirtió que a pesar de que no hayamos llegado al pico de este tipo de enfermedades, «a situación dos centros de saúde é máis que preocupante».
Debido a esto, el BNG reclamó que el Sergas abra las plantas y las camas cerradas, así como las bloqueadas en los centros hospitalarios de la red pública de Galicia. Además, es necesario tener operativos «os reforzos de persoal e dimensionar os persoais co número de profesionais precisos para prestar un bo servizo e unha adecuada calidade asistencial de xeito permanente». Sobre la situación general del sistema sanitario gallego, Prado avisó de que hay centros sanitarios sin ningún médico, «outros nos que tiña que haber catro e hai un, onde tiña que haber sete, pode haber dous, e hai casos nos que non se presta asistencia ou só se atende unhas horas».
Al hilo de los resultados del informe del Consello Económico Social, «en dous anos os centros de saúde perderon 141 médicos e médicas. Hai douscentos concellos nos que non existe pediatra, que xa empeza a ser unha especie en perigo de extinción», denunció la portavoz nacional en relación a la sobrecarga que soporta el personal de los centros de salud, «con máis horas de traballo e o aumento de doentes nestas datas».
Durante su intervención, Montse Prado trató la situación de la atención primaria, explicando que la falta de medios en los centros de salud para atender la actividad ordinaria, «xustifica que moitas persoas doentes acudan os servizos de urxencias, saturando tamén os PAC e as urxencias hospitalarias. Hai doentes nos corredores, incluídos enfermos con problemas de saúde mental que precisan vixilancia constante, e hai pacientes que teñen que agardar varios días para ser ingresados en planta».