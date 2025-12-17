La Facultade de Historia de la USC rechaza que la Xunta delegue permisos de Patrimonio en los concellos

Facultad de Historia de la USC SANDRA ALONSO

En un comunicado de dos páginas, la Facultade de Xeografía e Historia de la Universidade de Santiago (USC) rechaza, aportando varios argumentos, que la Xunta delegue en los concellos, a partir del 1 de enero, la competencia para autorizar determinadas intervenciones en el territorio histórico del Camino de Santiago o en el entorno de los bienes protegidos ambiental o estructuralmente.

«A medida supón un grave risco para a conservación do noso patrimonio cultural», sentencia el documento, que muestra su disconformidad con el cambio que el Gobierno gallego ha incluido en la ley de acompañamiento de los Presupostos. Con esta modificación, la Xunta solo seguirá emitiendo permisos cuando se trate de bienes de interés cultural (BIC) o con protección integral.

Los historiadores y geógrafos de la USC consideran, en primer lugar, que los ayuntamientos no están capacitados para asumir esta responsabilidad al no disponer de los recursos suficientes para ejercer esa competencia: «A maioría das entidades locais, moi limitadas financieiramente, non dispoñen de equipos especializados con formación suficiente para avaliar intervencións sobre bens culturais de xeito experto».

Consideran también que este cambio promovido por el Ejecutivo autonómico «constitúe unha decisión precipitada que pode comprometer a calidade da protección» y lamenta que el hecho de que no exista un catálogo de bienes culturales basado en criterios uniformes abre la puerta a que los concellos apliquen «intervencións distintas das normativas».

En el escrito, la Facultade de Historia se alinea con el informe que emitió el mes pasado el Consello da Cultura Galega y censura también la decisión de flexibilizar determinadas actuaciones, permitiendo talas de árboles sin permiso de la Dirección Xeral de Patrimonio o la puesta en marcha de negocios como aparcamientos o cámpings en el entorno del Camino.

«Supón [este cambio] unha alteración significativa dos valores paisaxísticos e culturais das contornas de protección», recalcan, antes de lamentar que la nueva normativa «elimina tamén a supervisión técnica» por parte de la Xunta de las decisiones que tomen los concellos, «o que impide de facto —añaden— avaliar a coherencia das decisións municipais».

Reclaman que se suspendan los cambios y diálogo con los expertos

La facultad compostelana concluye el comunicado instando a la Xunta a reconsiderar la reforma. Concuerdan en que se mejore «a eficacia dos mecanismos de control», pero rechazan que agilizar los trámites pueda servir como pretexto para «comprometer a integridade histórica [...] que nos define como sociedade». Los firmantes reclaman que se suspenda la aplicación de los artículos que afectan directamente al patrimonio cultural y que se dialogue «coas institucións académicas, culturais e sociais».