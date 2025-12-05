Ángel Miramontes, director xeral de patrimonio cultural: «O cambio dun canlón non pode pasar o mesmo trámite que o teito da catedral»

Ángel Miramontes, director xeral de Patrimonio Cultural, no seu despacho en San Caetano.
Defende que os cambios na lei de Patrimonio, que delegan nos concellos algúns trámites no entorno do Camiño e de bens protexidos, reducirán a burocracia

07 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

O 2026 comezará para o xeógrafo e director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes (A Estrada, 1976), comprobando como os cambios que o seu departamento promoveu na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia se levan

