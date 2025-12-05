Ángel Miramontes, director xeral de patrimonio cultural: «O cambio dun canlón non pode pasar o mesmo trámite que o teito da catedral»
Defende que os cambios na lei de Patrimonio, que delegan nos concellos algúns trámites no entorno do Camiño e de bens protexidos, reducirán a burocracia07 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
O 2026 comezará para o xeógrafo e director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes (A Estrada, 1976), comprobando como os cambios que o seu departamento promoveu na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia se levan