El PNV suspende relaciones con la Moncloa tras el «indecente» tuit del PSE con una imagen de Aitor Esteban generada por IA

Imagen de la polémica generada por IA, con Aitor Esteban tirándose a la piscina PSC

Lejos de amainar, la tormenta política desatada este martes entre el PNV y el PSE se recrudece con el paso de las horas y amenaza con enturbiar por completo las relaciones de ambos partidos, que son socios en las principales instituciones vascas. Poco más de una hora han tardado los nacionalistas en contestar al mensaje en redes sociales publicado por los socialistas, en el que ridiculizaba el optimismo expresado por Aitor Esteban sobre la reforma del Estatuto con un meme en el que se ve al presidente del EBB lanzándose a una piscina.

A tenor de su reacción, el PNV cree que esa imagen ha cruzado una línea que solo el tiempo dirá si supone un antes y un después en sus relaciones y si es el detonante para una crisis que pueda poner en peligro su entendimiento en el País Vasco. De momento, en Sabin Etxea han querido demostrar su enfado con una decisión de urgencia: suspender de inmediato una reunión -hasta ahora no publicitada- del propio Esteban en la Moncloa, que en teoría iba a celebrarse este miércoles.

El PNV ha recurrido, como el PSE, a sus redes sociales para dejar claro que «no hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre», en referencia al meme de la piscina, que los nacionalistas tachan de «indecente».

La escalada de tensión entre PNV y PSE-EE ha arrancado a media mañana de este martes. Los socios de gobierno han abierto otro campo de batalla en el terreno del autogobierno. Si este mismo martes por la mañana Aitor Esteban alentaba la opción de un acuerdo entre los dos y EH Bildu sobre el nuevo estatus, los de Eneko Andueza han respondido con un jarro de agua fría tanto en el contenido de su discurso, una vez más crítico, como en la forma, con una imagen creada con inteligencia artificial en la que el presidente del EBB se lanza a la piscina.

«¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto... dice el PNV», reza el tuit de la cuenta oficial del PSE-EE en X, en la que se adjunta la mencionada imagen. La publicación juega con una de las expresiones que más se ha utilizado en los últimos meses, la del agua en la piscina, para calcular las posibilidades de un acuerdo en torno al nuevo estatus. Pero el mensaje de los socialistas vascos va mucho más allá al vincular este repentino «optimismo» de Esteban, antes mucho más cauteloso en torno al acuerdo, con «el momento difícil» que a su juicio estaría viviendo el PNV.