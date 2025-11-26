El Consello da Cultura advierte del impacto que tendrán en el Camino las nuevas normas de patrimonio

Varios peregrinos realizando un tramo del Camino de Santiago, en una imagen de archivo. MONICA IRAGO

En el 2018, un vecino de Pedrafita se quejaba en las páginas de La Voz del «labirinto burocrático» que debía sortear para realizar reformas en una vivienda de su propiedad. Al situarse en las inmediaciones del Camino de Santiago, debía solicitar una licencia al ayuntamiento, pero también un permiso a la Xunta, que debía valorar si esa intervención en la casa era compatible con la protección que se exige en el entorno de las rutas jacobeas. Como él, muchos propietarios se lamentaron durante los últimos años del tiempo —entre 6 y 12 meses— que deben esperar para obtener el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio, que tramita cada año unos 30.000 expedientes de este tipo.

Pero a partir del 1 de enero, eso cambiará. En el territorio histórico del Camino serán los concellos y no la Xunta quienes decidan si obras como ampliaciones, reconstrucciones o rehabilitaciones son o no compatibles con la protección de las rutas. La Consellería de Cultura justifica el cambio para «axilizar os procedementos, desburocratizar a tramitación e garantir unha protección máis áxil, eficaz e coherente do noso patrimonio» y precisa, como se recoge en la ley, que mantendrá las competencias en el propio trazado de las rutas jacobeas, en las parcelas que lindan con ellas —excepto en las siete ciudades—, en el patrimonio artístico y arqueológico y en los bienes propiedad de la Iglesia Católica.

El cambio normativo en el resto del territorio histórico del Camino, que se ha incluido en la ley de acompañamiento de los Presupostos, no convence sin embargo al Consello da Cultura Galega, que advierte en un informe del impacto negativo que podría tener en las rutas jacobeas esta transferencia de competencias. Teresa Nieto, coordinadora del informe, explica que «a priori, iso non supón ningún risco porque segue habendo unha tutela dunha Administración». Pero puntualiza, como se detalla en el informe, que esta delegación de competencias se realiza sin que la mayoría de los concellos cuenten «con equipos técnicos especializados en todos os ámbitos de coñecemento debidamente formados» para manejar los criterios de valoración del patrimonio cultural que será necesario baremar al autorizar las licencias necesarias, por ejemplo, para renovar un tejado o para ampliar una vivienda.

A esto, la Consellería de Cultura responde que cualquier concello que no pueda asumir esa competencia podrá pedir el apoyo de la Xunta, pero el informe del Consello da Cultura considera que transferir esa función a los ayuntamientos no debería producirse sin antes establecer una serie de criterios uniformes que permitan catalogar de forma adecuada qué protección debe otorgarse a los bienes protegidos que existen en la comunidad.

Ausencia de criterios

De hecho, el organismo estatutario recuerda que, a día de hoy, no existe en Galicia un catálogo unificado de bienes, por lo que la discrecionalidad con la que los concellos —ante la falta de criterios homogéneos— han clasificado determinados elementos podría trasladarse a las decisiones que se tomarán a partir de enero.

«Esta falta de criterios de coordinación e a falta de recursos técnicos pode converterse nunha arma de destrución», valora Teresa Nieto. «Podemos ceder competencias, pero antes hai que inventariar ben os bens», añade el catedrático en Xeografía de la USC, Rubén Lois. Además, el documento firmado por el Consello da Cultura Galega critica que, a partir de enero, «a Consellería non conserva ningunha técnica de control a posteriori que lle permita seguir e avaliar a coherencia da protección cultural brindada polos concellos a través da concesión de licenzas».

Esa supervisión sí se establecía en cambio, según se explica en el documento, en los convenios que los concellos podían suscribir hasta ahora con la Xunta para emitir esas autorizaciones siempre y cuando dispusiesen de un equipo técnico con formación al respecto.

El cambio normativo también se aplicará a los bienes catalogados con protección estructural o ambiental, una clasificación en la que aparecen puentes medievales, romanos o pazos que no son bien de interés cultural (BIC) o no cuentan con la protección integral que se exigirá a partir de enero para que siga siendo la Dirección Xeral de Patrimonio quien decida sobre las intervenciones que se realizan en su entorno.

«Pero hai elementos do mesmo tipo que nuns lugares teñen protección integral e noutros non», precisa Teresa Nieto. A este respecto, el Consello da Cultura Galega lamenta que pazos como el de Faramello en Rois o puentes romanos como el del río Arnoia en Baños de Molgas, que cuentan únicamente con protección estructural —lo que exige conservar solo sus elementos más significativos y relevantes—, «son, precisamente, os que necesitan maior investigación, estudo e análise do seu estado» antes de tomar decisiones sobre qué intervenciones se realizan en su entorno de protección.

Mientras el Consello denuncia que estos cambios podrían generar un caos normativo —con consecuencias distintas según el concello—, y «poñer en risco de perda, destrución ou deterioro irreversible» a algunos de los bienes, la Xunta mantiene que «non afectan á protección do patrimonio» y que el objetivo es facilitar los trámites a los ciudadanos. «Pero a sociedade civil e as asociacións terán que estar máis vixilantes», concluye el geógrafo Rubén Lois.

Cámpings y aparcamientos serán compatibles con el territorio histórico

Cámpings, aparcamientos y áreas de autocaravanas pasarán a considerarse a partir de enero intervenciones compatibles con la protección del Camino de Santiago. Así se recoge en otra de las modificaciones incluidas por la Xunta en la ley de acompañamiento.

Por un lado, considera compatibles los cámpings que tengan construcciones fijas, «máis aló dos servizos comúns», a más de 500 metros de los núcleos de carácter tradicional. También se permitirá la instalación de estos negocios en zonas boscosas del territorio histórico del Camino, pero siempre que las construcciones fijas sean para servicios comunes y que el resto de las parcelas se destinen, explica, «a tendas de campaña».

El cambio normativo, que permite instalar carpinterías de PVC o aluminio en las casas tradicionales rústicas, también abre la puerta a establecer aparcamientos de turismos y autocaravanas «sempre que se estableza un ámbito perimetral verde e elementos de integración no territorio histórico, como arboredo ornamental ou autóctono».

Para el Consello da Cultura Galega, estas intervenciones «teñen un potencial de alteración dos valores do territorio histórico» y critica que se apliquen los mismos criterios en toda Galicia, sin tener en cuenta las particularidades del paisaje.

La tala de árboles en el entorno de las rutas no requerirá de autorización

Más allá de los cambios relacionados con el patrimonio natural, el Consello da Cultura Galega también incluye en su informe una mención a las medidas que se introducen en materia forestal y que afectan al entorno del Camino de Santiago. A partir de enero, las talas de árboles que se realicen en el territorio histórico de las rutas o que afecten al entorno de los bienes con protección estructural no requerirán de la autorización previa de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. En su lugar, pasará a requerirse únicamente una declaración responsable.

La normativa reducirá también el alcance de los entornos de protección subsidiarios que se establecen alrededor de los bienes. Hasta ahora, ese control comprendía a las edificaciones y a sus parcelas completas, pero a partir de enero esos entornos de protección solo incluirán a las edificaciones, dejando fuera, por ejemplo, a las casas o a los muros vecinos a algunas iglesias parroquiales.