El BNG propone impulsar una nueva Lei do Comercio que apoye a los negocios locales

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, junto a dos trabajadoras de una mercería compostelana. BNG

El BNG ha impulsado una campaña en Santiago que anima a la ciudadanía a comprar productos gallegos en las tiendas locales. Durante el acto, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, explicó la idea que tienen los nacionalistas de impulsar una nueva Lei do Comercio que apoye a los negocios pequeños y medianos, y aplique «unha moratoria na instalación de grandes superficies, dado que Galicia está saturada de macrocentros que afogan as posibilidades do establecemento de proximidade».

Pontón recalcó el apoyo que presta al sector el BNG en los ayuntamientos donde tiene responsabilidades de gobierno, porque el comercio local «enche de vida e de dinamismo» tanto los pueblos como las ciudades y permite, además, abrir «canles de comercialización para moitas das producións que nas grandes superficies lles vai ser moi difícil». En este sentido, abogó por que la Xunta dé el mismo ejemplo «cunha compra responsable e tamén apoiando esa compra no comercio local» y avanzó que el Bloque enmendará los Orzamentos del 2026 para incrementar en 20 millones de euros el apoyo al tejido comercial de proximidad que, advirtió, se encuentra en una «situación delicada».

Más en profundidad, la líder nacionalista puso en valor la figura de las personas autónomas que, alegó, son «unha parte fundamental do tecido económico», ya que «dan soporte a moito emprego e a moitos pequenos e medianos negocios». En este contexto, apeló a la necesidad de desarrollar «unha regulación moito máis axeitada» que atienda mejor a sus especificidades para garantizar más derechos, más protección social y menos burocracia a unas personas que, tras una dura vida de trabajo, llegan a encontrarse con que «a contía das súas pensións é moi baixa» o que la protección social de la que disponen «non é a que deberían».

Por otro lado, la portavoz reclamó a Alfonso Rueda que «deixe de facer de comercial de Altri», a abandonar «a súa soberbia» y, en lugar de atacarlas, atender a las voces que defienden el futuro de la comunidad gallega «fronte á hipoteca que suporía instalar unha macrocelulosa no corazón do rural galego. Esta comunidade precisa industrias do século XXI e non o franquismo industrial das celulosas, que é o que nos está ofrecendo o PP».