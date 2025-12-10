El PSOE reconoce una denuncia por acoso sexual contra Tomé y evita respaldarlo

Óscar Cela

El presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de Monforte de Lemos y secretario provincial del PSdeG, José Tomé, anunció esta mañana que no tiene pensado dimitir de sus cargos tras conocerse en un programa de televisión las denuncias del canal interno de los socialistas de varias mujeres que lo acusan de acoso sexual. El dirigente socialista, que compareció para presentar el servicio de bus rural en Monforte, dijo que él no tenía ningún conocimiento ni interno ni externo de las acusaciones y que emprenderá acciones legales para defender su honor.

Tomé señaló que las denuncias de acoso sexual «son falsas e mentira, reitero, é falso e mentira. Son unhas acusacións tan graves, que terá que haber probas e terei a posibilidade de defenderme como calquera cidadán». El presidente provincial señaló que tras hablar con su abogado, «e dado que non hai ningunha proba, porque non é verdade, tomarei as accións legais que procedan». Tomé señaló que «supoño que algún día se saberá a verdade» e indicó que estas acusaciones suponían un daño personal a su familia. Preguntado sobre su futuro político y si alguien de la dirección del partido en Madrid le había pedido su dimisión, dijo que «eu vou seguir a traballando por Monforte e pola provincia de Lugo. Insisto, que non teño coñecemento de nada nin interno nin externo».

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, anuló su agenda de esta mañana, pero desde el partido en Galicia se anuncia que habrá «pronunciamento contundente» sobre Tomé. Preguntada a la secretaria de organización del PSdeG, la también lucense Lara Méndez, dijo que las informaciones le producen tristeza y repugnancia y se remitió a que habrá un pronunciamiento contundente del PSdeG.

Los socios de Tomé en la Diputación: el BNG

Por otro lado, los socios de gobierno del PSOE en la Diputación, el BNG, estuvieron toda la mañana analizando la situación, pero no se han manifestado hasta que llegaron las primeras palabras públicas de Tomé. El teniente de Alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, dijo que «evidementemente o BNG vai a dar un comunicado en breve e explicará todos estes asuntos e as consecuencias que poida haber en función de como se dean as situacións. Non houbo tempo material nin para analizar, máis aló de considerar que o asunto é grave e, como dixen, tolerancia cero contra calquera tipo de actitude mahista e de acoso e solidariedade coas vítimas. A partir de aí, veremos cara onde hai que camiñar». Minutos después el socio de Tomé en la institución provincial, Efrén Castro, dijo con rotundidad que abandonaría el gobierno si el PSOE no apartaba a Tomé de sus funciones.

El PSOE de Lugo, tocado

Tomé, en su comparecencia multitudinaria de esta mañana en Monforte, no entró a valorar el origen de las filtraciones, pero en las últimas horas especuló con «fogo amigo», en referencia a los socialistas que perdieron el pasado abril las primarias contra él, de filtrar las acusaciones.

La noticia de las acusaciones de acoso sexual ha caído como un mazazo en las filas socialistas de Lugo, donde desde las primarias del pasado abril se nota que sigue latente la división entre los ganadores y los perdedores de ese proceso. Tomé y su equipo, con la secretaria de organización al frente, Pilar García Porto, llevaban semanas preparando esos comicios, con la elección de nuevos secretarios locales, fieles a la línea del partido a nivel provincial, salvo en los casos donde son fuertes los críticos, y preparando el terreno para los candidatos de mayo del 2027.

El PSOE confirma una denuncia anónima

La dirección federal del PSOE recibió este lunes 8 de diciembre una denuncia anónima contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en la que ya está trabajando la Oficina contra el Acoso, según han confirmado fuentes socialistas. El PSdeG, sin embargo, asegura no tener constancia de esta denuncia en contra del también secretario provincial de Lugo y alcalde de Monforte.

Según recoge Europa Press, la denuncia recibida por el canal interno que Ferraz puso a disposición de posibles víctimas describe «comportamientos machistas» del dirigente socialista según describen otras fuentes socialistas consultadas por Europa Press que aseguran que el PSOE es el «primer interesado» en que el caso se resuelva. El PSOE recibe una nueva denuncia, en este caso contra el dirigente gallego, en plena escalada de la crisis provocada por el caso Salazar después de que dos mujeres presentaran sendas denuncias en Ferraz por comportamientos inadecuados del exdirigente del Gobierno y del PSOE. La crisis se desató por la tardanza del PSOE en contactar con las denunciantes, con las que no habló hasta pasados cuatro meses desde que trasladaran su caso al partido, hasta el punto que el presidente y secretario general, Pedro Sánchez, llegó a asumir «en primera persona» la responsabilidad.

Fuentes socialistas recogidas por la agencia Efe han subrayado que el proceso interno se hará con celeridad y han insistido en que el partido está comprometido para acabar con este tipo de comportamientos machistas que les «avergüenzan».

Respecto a la denuncia contra Tomé, explican que se presentó en el canal interno del partido horas antes de que se conocieran estos hechos en un programa de Cuatro, por lo que piden margen para llevar a cabo el proceso interno de investigación con las mínimas garantías jurídicas

El PSdeG dice no tener constancia

Este martes, el programa Código 10 publicó que el canal interno habilitado por el Partido Socialista para comunicar casos de acoso había recibido un total seis denuncias internas que alertan de supuestos casos de acoso a mujeres vinculadas con el partido por parte de Tomé. Consultadas al respecto, fuentes del PSdeG han sostenido que no tienen constancia de «ningunha denuncia» contra el dirigente del partido en Lugo y que tuvieron que esperar a ver el programa de televisión para conocer los hechos que se le atribuyen. Estas fuentes, además, recuerdan que el partido habilitó un canal, gestionado por personal externo, en el que se guarda la confidencialidad tanto del o la denunciante como de la persona denunciada, y que en la mañana de este miércoles no tenían ninguna información oficial sobre este asunto.

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, anuló su agenda, pero desde el partido en Galicia se anuncia que habrá «pronunciamento contundente» sobre Tomé. Quien sí habló fue la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que dijo esta mañana: «Lo que pido es que se investigue con la máxima celeridad, firmeza y contundencia»,a la vez que ha mandado su «apoyo total y respaldo a las víctimas de estas conductas absolutamente asquerosas y denigrantes que no tienen cabida». Ha lamentado que «el machismo sigue estando presente» y que los partidos políticos «no» son «ajenos» a ello.

Ana González Abelleira, teniente de alcalde de Lugo, y miembro de la ejecutiva del PSdeG que dirige Tomé, dijo que no tenía conocimiento de las denuncias, pero dijo que el partido debería ser «transparente e contundente». Dijo que era importante la protección de las víctimas y que Tomé también tenía derecho a su defensa.

La viceportavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, Lara Méndez, ha evitado aclarar esta mañana si la cúpula del partido, del que ella es secretaria de Organización, conocía las denuncias por acoso sexuales efectuadas en el canal interno de la organización, algo que sí afirman las afectadas en un asunto del que Ferraz tenía constancia al menos de un caso. La exalcaldesa de Lugo, que se ha remitido a un comunicado contundente que hará su partido a lo largo del día ante cualquier pregunta sobre el caso, sí ha reconocido que los hechos le producen «tristeza e repugnancia». Méndez es el único miembro de la cúpula socialista gallega que ha comparecido esta mañana, después de que el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, anulase su agenda en Padrón, donde tenía previsto visitar un centro de menores migrantes.

Por su parte, la viceportavoz del grupo parlamentario del BNG, Olaia Rodil, ha pedido que se retire inmediatamente a Tomé Roca de sus responsabilidades políticas y orgánicas ante la gravedad de los hechos denunciados. «Se non o fai motu propio, terá que ser o partido», ha asegurado la diputada nacionalista. Preguntada sobre si retirará el Bloque el apoyo a Tomé -gobierna la Diputación gracias a los votos nacionalistas- , Rodil ha asegurado que lo primero que tiene que darse es su dimisión y que luego ya se irá viendo qué decisiones se toman. «Queremos deixar moi claro o noso compromiso coa violencia machista e a nosa solidariedade coas vítimas: o BNG te tolerancia cero nestes casos», ha insistido Rodil.

El portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, ha asegurado que en su partido están a la espera de explicaciones «claras e contundentes» del PSdeG en un caso extremadamente grave, en el que la dirección podría tener conocimiento. Y ha advertido de que en el PP no le sorprenden estas denuncias contra Tomé Roca después de las actitudes machistas mostradas por el socialista contra Elena Candia, vicepresidenta del Parlamento gallego, o Nicole Grueira, la diputada más joven del grupo parlamentario popular. Pazos ha pedido al Bloque que predique con el ejemplo y muestre su compromiso contra la violencia de género retirándole el apoyo al actual alcalde de Monforte. «Non hai que esquecer que preside a Deputación gracias aos votos do Bloque», ha recordado Pazos.

El PP de Lugo exige explicaciones

El PP de Lugo envió un comunicado donde señala la presunción de inocencia, pero «manifesta o seu máximo estupor e preocupación ante estas graves acusacións e a súa firme condena ante este tipo de condutas inconcibibles». Por ello, «esixe a José Tomé explicacións inmediatas, claras e transparentes, sobre os incidentes relacionados con casos de presunto acoso sexual a compañeiras de partido denunciadas a través das canles internas do PSOE». Y además quiere que den explicaciones los dirigentes del PSOE que «supostamente eran coñecedoras das denuncias internas, o secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; a secretaria de Organización do PSdeG, Lara Méndez; e a secretaria de Organización do PSOE lucense, Pilar García Porto».

La Xunta pide al PSOE que «depure responsabilidades»

Las primeras declaraciones de un miembro del ejecutivo gallego las hizo Fabiola García, conselleira de Política Social, quien ante «as múltiples denuncias das traballadoras do PSOE de Lugo» reclamó a José Tomé explicaciones y al PSOE que «depure responsabilidades, porque o partido que se definía como o máis feminista está liderado por presuntos acosadores sexuais».

La conselleira mostró su apoyo y respeto a las víctimas de acoso sexual y animó a las mujeres que denuncien su situación en el teléfono 016 o ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.