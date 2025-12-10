Ana Pontón, sobre José Tomé: «Ou dimite ou ten que ser apartado dos seus cargos»

Ana Pontón, en una imagen de archivo PACO RODRÍGUEZ

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, después de que trascendiesen las denuncias contra él por supuesto acoso sexual y de que este anunciase que no va a dejar el cargo.

«Ou dimite ou ten que ser aportado dos seus cargos», ha exigido Pontón al PSdeG. Los socialistas dependen del apoyo del Bloque para mantener la presidencia del ente provincial.

Pontón también exigió al secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a la exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y a la secretaria de Organización del PSdeG lucense, Gloria Porto, que aclaren si conocían las denuncias «e se miraron para outro lado, ou non». A falta de tener más detalles, añadió que si se confirmase que ignoraron las denuncias, «deberían de asumir as súas responsabilidades».

Añadió que las denuncias formuladas contra Tomé «son de moita gravidade», por lo que su «situación é insostible» y «non pode seguir aí nin un minuto máis». Pontón trazó un paralelismo con el caso del exconselleiro del PP Alfonso Villares y recordó las críticas de su partido al PPdeG «por manter durante meses a un conselleiro que sabía que tiña unha denuncia por agresión sexual». Rechazó, en consecuencia, que el Partido Socialista hiciera algo parecido. «Sería incomprensible», dijo antes de reiterar su reclamación al PSdeG de «contundencia e explicacións y, si el presidente de la Diputación de Lugo «non quere dimitir», tienen que «apartalo dos seu cargos». «É o mínimo que podemos esperar neste momento e é o mínimo que se debe de facer ante acusacións tan graves», aseguró.

José Tomé descarta dimitir como presidente de la Diputación de Lugo tras ser denunciado por varias mujeres por acoso sexual Suso Varela / Carlos Cortés / Mario Beramendi

El presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de Monforte de Lemos y secretario provincial del PSdeG, José Tomé, anunció esta mañana que no tiene pensado dimitir de sus cargos. El dirigente socialista, que compareció para presentar el servicio de bus rural en Monforte, dijo que él no tenía ningún conocimiento ni interno ni externo de las acusaciones y que emprenderá acciones legales para defender su honor. Señaló que las denuncias de acoso sexual «son falsas e mentira, reitero, é falso e mentira. Son unhas acusacións tan graves, que terá que haber probas e terei a posibilidade de defenderme como calquera cidadán». «Dado que non hai ningunha proba, porque non é verdade, tomarei as accións legais que procedan», anunciaba este miércoles ante la prensa.

Rueda, desde Bruselas

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, afirmó sobre las denuncias contra Tomé que «se está repitiendo cada vez con más frecuencia un patrón de conducta bastante preocupante en el Partido Socialista» ante lo que consideró una «cascada de casos» a las que responden con «reacciones tardías o ninguna reacción y ninguna explicación». «Nadie sabía nada en el Partido Socialista en Galicia, el propio interesado dice que es todo mentira y nada más», remachó.

Rueda, que está de viaje a Bruselas para participar en una sesión plenaria del Comité de Regiones de la UE, reclamó «explicaciones urgentes» ante la «verdadera realidad» de «muchos dirigentes» de un partido que «presumía de que feminismo y socialismo eran lo mismo».

El BNG de Lugo pide al PSOE que aparte a José Tomé «das súas funcións» o se irán ellos del gobierno

Su socio en la Diputación, en sintonía con lo manifestado por Ana Pontón, pide explicaciones y una investigación sobre las denuncias de acoso sexual

Suso Varela

Una vez que el grupo provincial del BNG en la Diputación, socios de José Tomé, escuchó esta mañana al presidente de la Diputación pronunciarse sobre las denuncias de acoso sexual, y tras analizar durante toda la mañana la situación, acaba de enviar un comunicado en el que solicita al PSOE que aparte al presidente de sus funciones, y en el caso de no hacerlo, serán ellos los que abandonarán el gobierno provincial.

Los nacionalistas, que tienen como vicepresidente a Efrén Castro, señalan «o noso compromiso absoluto contra a violencia machista e a nosa solidariedade coas vítimas que o denuncian, sexa quen sexa o acusado», y por ese motivo indican que «o Partido Socialista ten que actuar de inmediato: apartar a José Tomé das súas funcións políticas e investigar as denuncias que se realizaron ata o último extremo».

Exponen los tres diputados del BNG en la Diputación que «o BNG é claro na tolerancia cero coa violencia machista en todos os espazos e sexan cales sexan as consecuencias. Neste sentido, de non producirse a demisión de José Tomé como presidente da Deputación de Lugo, o BNG abandonará o goberno desta institución»

Para finalizar el comunicado, emitido unos minutos después de que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, fuese también muy clara sobre el futuro político de José Tomé, señala: «Queremos expresar ademais o noso apoio ás mulleres que deron o paso de denunciar. Sabemos que non é doado enfrontarse a estruturas de poder que moitas veces actúan como barreiras silenciosas. Pedimos máximo respecto e confidencialidade para elas, que non se volvan repetir filtracións de identidade e cuestionamentos como os que temos visto recentemente».