Ana Abelleira, portavoz municipal del PSOE en Lugo: «Quero manifestar con total contundencia o apoio ás vítimas»

Ana Abelleira, la portavoz municipal del PSOE en el Concello de Lugo, en una imagen de archivo ALBERTO LÓPEZ

La portavoz municipal del PSOE en el Concello de Lugo, Ana González Abelleira, hizo unas declaraciones en la mañana de este miércoles en relación con las denuncias por acoso sexual contra el presidente de la Diputación, José Tomé: «Quero manifestar con total contundencia o apoio ás vítimas, que presentaron polos medios internos do partido esta situación tan desagradable que non se debería ter cometido».

La concejala socialista, además, hizo un llamamiento a la cúpula de su partido: «Quero solidarizarme con todas estas mulleres e esixir ao partido que, tendo estas comunicacións, sexa transparente e riguroso e que estableza as canles necesarias para esclarecer todos estes feitos». Pidió también que se investigue para que salga a la luz la realidad y «que se tomen as medidas necesarias en cada caso», insistió.

El PP de Lugo exige « explicacións inmediatas, claras e transparentes » a Tomé

El Grupo Provincial del Partido Popular (PP) de Lugo hizo público este miércoles un comunicado en el que reclama «explicacións inmediatas, claras e transparentes» al presidente de la Diputación de Lugo después de la divulgación de estas denuncias. Los populares trasladan «o seu máximo respecto e apoio a tódalas mulleres e, particularmente, ás presuntas vítimas que teñen denunciado estes feitos reprochables». El texto recoge asimismo su «máxima estupor e preocupación» ante «estas graves acusacións» y su «firme condena» de este tipo de conductas.

El comunicado del PP no se limita a pedir explicaciones al propio Tomé, sino que exige también responsabilidades y aclaraciones de los dirigentes del PSdeG que, según el PP, «supostamente, eran coñecedores das denuncias internas». Entre ellos, el PP menciona expresamente a José Ramón Gómez Besteiro, Lara Méndez y Pilar García Porto y pide que «dean tamén as explicacións sobre os feitos e a súa presunta inacción ante o coñecemento das denuncias por acoso sexual». En su punto cuarto, reclaman que se adopten «as medidas disciplinarias oportunas e de calquera outra índole que correspondan sobre o presunto responsable dos feitos e os coñecedores dos mesmos».

El PP provincial hace también un llamamiento para que otras fuerzas políticas, en especial el socio de gobierno del PSOE en la Diputación, el BNG, se sumen a la demanda de esclarecimiento. El comunicado del grupo concluye con una reiteración de apoyo a las presuntas víctimas y la exigencia de que el PSOE adopte medidas «de calquera índole que correspondan», tanto contra el presunto autor de los hechos como contra quienes pudieran haber conocido las denuncias y no haberse pronunciado.

Sumar pide su dimisión

También se han querido pronunciar desde Sumar Galicia, un partido que apoya al PSOE en Madrid, pero que ahora se muestra muy crítico con el caso de Tomé y los de otros acusados de actitudes reprochables en otros puntos de España. Verónica Barbero, portavoz del grupo, expresó este miércoles que «o que está ocorrendo na Deputación [de Lugo] non é un caso illado, é a proba dunha estrutura de poder machista que operou durante anos con total impunidade».

La presidenta del colectivo calificó el suceso de inadmisible e profundamente indecente y pidió la dimisión de Tomé: «Quen preside unha institución e actúa deste xeito non pode seguir nin un minuto máis no cargo. Debe dimitir como presidente da Deputación e o PSOE debe apartalo de todos os seus cargos orgánicos, porque a democracia non admite zonas escuras nin pactos de silencio fronte ás violencias machistas». Sumar, finalmente, quiso trasladar su «apoio absoluto» a las mujeres que dieron el paso de denunciar estos casos.