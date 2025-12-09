La Xunta tramitará concello a concello el convenio para proteger núcleos rurales del fuego tras el no de la Fegamp

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez. PACO RODRIGUEZ

La Xunta duplicará el presupuesto anual del convenio con los ayuntamientos para eliminar la biomasa de las fajas secundarias —el área de 50 metros que rodea los núcleos poblados— hasta los 25 millones anuales. Alfonso Rueda señaló que se invertirán 100 millones, ya que el convenio tendrá vigencia del 2026 al 2029.

El presidente recordó que 291 de los 313 concellos gallegos se habían sumado al convenio que termina este año, y añadió que la Xunta «vaille ofrecer a cada municipio de xeito individual a posibilidade de adherirse» al nuevo acuerdo. Ese modelo es nuevo. Los participantes en el anterior pacto se unieron a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), pero esta vez la comisión ejecutiva de la entidad ha rechazado suscribir el texto por una mayoría de seis a cuatro, lo que coincide «coa representación política dos que votaron», dijo Rueda.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, lamentó esa decisión, que consideró vinculada a causas políticas, y afirmó que es necesario continuar con la firma del convenio porque si no se firma este ano «dificultaría a contratación de empresas para facer os desbroces» con el fin de tenerlos listos a 31 de mayo.

Gómez recordó que esas tareas de limpieza son imprescindibles, «como vimos na vaga de lumes do verán». La conselleira añadió que el convenio, entre otras mejoras, permitirá disponer de «máis persoal e máis medios» y ampliará las llamadas parroquias prioritarias hasta 276, en las que los vecinos podrán contratar a la empresa pública Seaga para limpiar las fincas por 420 euros por hectárea.

Más medios aéreos

El Consello de la Xunta aprobó además refuerzos para los servicios de extinción. El principal es la contratación de dos aviones de carga en tierra que se sumarán a los seis ya desplegados. Su coste será de casi cuatro millones de euros hasta el 2029.

Además, Medio Rural invertirá en infraestructuras para los medios aéreos. La principal es una nueva base de helicópteros en Lalín, otra base aérea en Setecoros (Valga) y mejoras en las de Campiño (Pontevedra) y Antela (Sandiás).