Rueda respalda a Diego Calvo y asegura que si no hay refuerzos la Policía Autonómica dejará de proteger a las víctimas de violencia machista

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este martes tras el consello PACO RODRIGUEZ

El Ministerio del Interior ya sabía desde hacía tiempo que la Policía Autonómica gallega no podría continuar prestando servicios de competencias impropias, como lo es la protección de víctimas de violencia machista, si no se aumentaba su plantilla. Lo asegura ahora el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ya que fue el mismo, según ha explicado este martes, quien le trasladó esta advertencia al ministro, Fernando Grande-Marlaska, en uno de los encuentros en los que desde la Xunta se alertó de la merma de personal del cuerpo autonómico. «O ministro pediu discreción», afirma Rueda, y se comprometió a abordar el problema. Pero critica que ya han pasado los meses y nada ha cambiado: «Polo que sexa, ou non lle dan importancia ou por razóns políticas, non lles interesa».

Así, la carta en la que el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, advertía a Interior de que si seguían «estrangulando» la Unidad de Policía Adscrita «no quedará más remedio que revertir sus funciones de protección de víctimas de violencia de género al Cuerpo de Policía Nacional», solo vendría a reiterar una posibilidad de la que ya se alertó. Buscando un acuerdo para renovar el convenio que no termina de lograrse, el conselleiro insistía en que la Xunta asumiría el 50 % del coste salarial de los nuevos agentes si el Gobierno mantenía el 100 % de los que ya están en plantilla. Pero la respuesta del ministerio es que Galicia debe costear el 50 % de todo el personal, como hace Andalucía.

Para el presidente de la Xunta, esta polémica no se trata de «nada novo» porque hace cerca de un año el Gobierno gallego trasladó al Gobierno la urgencia de cubrir una plantilla «que leva perdendo efectivos durante os últimos anos», y actualmente cuenta con 338 agentes frente a los 500 que le corresponderían. De hecho, Rueda insistió en que la Policía Autonómica propuso colaborar con la protección a las víctimas de violencia de género «cando contaba con máis efectivos e mostrando sensibilidade, pese a que ningunha outra comunidade o fai». En la situación actual, respalda a Calvo y afirma que «é absolutamente lóxico pensar que non se pode prestar este servizo, unha competencia e unha obrigación da Policía Nacional».

A esta advertencia ya respondió la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que advirtió a Diego Calvo que el Gobierno no iba a consentir amenazas y que exigirían el cumplimiento de la ley contra la violencia de género y la ejecución de los fondos del Pacto de Estado. También la oposición, BNG y PSdeG, pidieron al presidente de la Xunta que desautorizara al conselleiro. Ahora, es la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, la que ha pedido a Calvo que dimita por amenazar con desproteger a las víctimas de violencia de género. «Es lamentable y bochornoso. Tiene que ir seguido de la dimisión del conselleiro, por irresponsable y por hacer política con una lacra como la violencia machista», dijo. Con las víctimas, afirmó, no se juega.